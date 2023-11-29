В Москве стартовала очная защита образовательно-туристических продуктов, созданных региональными проектными командами

С 28 по 30 ноября в Москве в главном корпусе главного педагогического вуза страны началась Очная защита образовательно-туристических продуктов, созданных Региональными проектными командами, и Детских творческих проектов "Азбука символов региона".

Команды 22 регионов — участников "Классной страны" представляют свои образовательно-туристические маршруты, разработанные педагогами образовательных организаций и туроператорами.

Команда Самарской области защищает свои проекты в среду, 29 ноября. На суд жюри будут представлены 5 проектов:

1. трек "История и патриотизм" — программа путешествий "Огонь памяти";

2. трек "Культура" — программа путешествий "Открытка из Самары";

3. трек " Наука" — программа путешествий " Хочу все знать! ";

4. трек "Экология" — программа путешествий "Заповедными тропами":

5. трек " Спорт и здоровый образ жизни" — путешествие "Катим в Тольятти! Идущий за ветром".

Кроме того, учащиеся педагогического колледжа защитят свой проект "Азбука символов Самарской области".

Если вы хотите быть в курсе, как наша региональная команда защищает проекты, можете подключиться к прямым трансляциям в ВК и Рутьюб и смотреть защиты в прямом эфире. Плейлист на ВК, главная страница Рутьюб АСИ.