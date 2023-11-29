В Москве стартовала очная защита образовательно-туристических продуктов, созданных региональными проектными командами

С 28 по 30 ноября в Москве в главном корпусе главного педагогического вуза страны началась Очная защита образовательно-туристических продуктов, созданных Региональными проектными командами, и Детских творческих проектов "Азбука символов региона".
Команды 22 регионов — участников "Классной страны" представляют свои образовательно-туристические маршруты, разработанные педагогами образовательных организаций и туроператорами.
Команда Самарской области защищает свои проекты в среду, 29 ноября. На суд жюри будут представлены 5 проектов:
1. трек "История и патриотизм" — программа путешествий "Огонь памяти";
2. трек "Культура" — программа путешествий "Открытка из Самары";
3. трек " Наука" — программа путешествий " Хочу все знать! ";
4. трек "Экология" — программа путешествий "Заповедными тропами":
5. трек " Спорт и здоровый образ жизни" — путешествие "Катим в Тольятти! Идущий за ветром".
Кроме того, учащиеся педагогического колледжа защитят свой проект "Азбука символов Самарской области".
Если вы хотите быть в курсе, как наша региональная команда защищает проекты, можете подключиться к прямым трансляциям в ВК и Рутьюб и смотреть защиты в прямом эфире. Плейлист на ВК, главная страница Рутьюб АСИ.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.