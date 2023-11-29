Андрей Турчак: Судьба России решается на исторически русских землях

На территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области "Единая Россия" провела дискуссионную площадку в преддверии съезда — "Горжусь Россией". Участники площадки поделились своим мнением о том, что они вкладывают в понятие "гордость".

Как сообщает сайт ER.ru, это первая из трех дискуссионных площадок.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, открывая работу площадки, подчеркнул, что Россия — это страна с великой историей, культурой, подарившая миру композиторов, писателей, художников, которыми восхищается весь мир.

"Гордимся мы не только прошлым, но и настоящим. Россия сегодня — это ядерная держава с одной из сильнейших армий мира. Один из ключевых игроков на рынке нефти и газа, зерна, вооружений, ядерных и космических технологий. Страна с самым сильным национальным лидером, которого знают и уважают во всем мире", - продолжил Андрей Турчак.

По его словам, последние два года для всех жителей страны стали важными с точки зрения формирования национальной гордости: "Идет борьба за будущее страны и наших детей, пока страны Запада руками украинских нацистов и оружием со всего мира пытаются сломить Россию. Будущее нашей страны, будущее устройство мира решается сейчас на исконных русских землях — Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Выбора у нас нет: только Победа и достижение всех целей СВО, поставленных Верховным главнокомандующим".

Партия взяла на себя новый груз ответственности с началом СВО. Уже приняли более 250 законов для противодействия внешнему давлению, поддержки людей, регионов, малого бизнеса. Сотни депутатов различных уровней пошли добровольцами на фронт.

В созданной президентом рабочей группе по СВО решаются вопросы с выплатами, отпусками, реабилитацией раненых. По инициативе группы принято более 80 законов по поддержке бойцов и членов их семей, отработано более 40 тысяч обращений. Все региональные отделения партии включились в сбор и отправку гуманитарной помощи. Собрано и доставлено свыше 80 тысяч тонн грузов. Закуплено спецтехники на сумму более 8,5 миллиардов рублей.

Продолжается и выполнение текущих задач в регионах и наказов по народной программе.

Андрей Турчак подчеркнул, что России сейчас нужны три победы: на фронте, в тылу и в головах людей. В первую очередь - в головах молодежи. По его мнению, во многом мы эту победу уже одержали: "Наши воины массово совершают подвиги, как и наши деды в годы Великой Отечественной войны. Наша молодежь — это не эгоистичные потребители, это десятки тысяч добровольцев на фронте и волонтеров по всей стране. Люди по всей стране приносят в наши волонтерские центры посылки и письма для фронта, вяжут вещи, изготавливают свечи, плетут маскировочные сети. Тысячи предпринимателей собирают конвои для бойцов и мирных жителей".

В свою очередь председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов подчеркнул, что современная молодежь из "книжных детей" превратилась в деятельных патриотов. Он рассказал, что больше 3 тысяч мальчишек и девчонок прошли через гуманитарную миссию и возвращаются не один раз.

"Я горжусь нашими мальчишками и девчонками, которые делают такую сложную и важную работу. Горжусь тем, что на них можно положиться. И что у них сформировалась позиция - верить, служить, бороться, пока есть силы. Фраза на нашей символике "Нам силы дает наша верность Отчизне" - отпечаталась в наших сердцах", - сказал Антон Демидов.

Участники площадки отметили, что одним из главных поводов для гордости в новейшей истории России стало единение всех ее жителей.

Командир специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинов подчеркнул, что это — одна из побед страны: "У меня в подразделении 50% — обычные русские ребята со всех регионов, еще 25% — чеченцы, а остальные 25% — это все национальности, какие только есть в России, а, может, и в мире. Иногда начинаю считать: какой же национальности у меня в отряде нет? И не нахожу ее. Мы все объединились ради общей Победы. Я всегда об этом говорю с гордостью. Все мы и есть команда, которая, невзирая на наши национальности, вероисповедание, стала командой президента".

С Владимиром Путиным Россия стала великим государством, способным защитить себя и дать будущее своим гражданам, отметили участники дискуссии.

"Владимира Путина поддержит вся страна. Его победа — это победа России. Если бы не решение Президента, неизвестно какая бы участь ожидала всех нас. Наш Президент всегда опирается на волю и стремления россиян. Севастопольцы едины. Мы - вместе с Президентом", - сказала учитель истории из Севастополя Елена Лозина.

В заключение обсуждения Андрей Турчак подчеркнул, что сейчас каждый день у нашей страны появляются новые герои, достижения и победы. И нельзя о них забывать.