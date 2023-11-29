Космическая столица: Самарская область на акции "Достижения России"

30 ноября на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ пройдет День Самарской области. Параллельно в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева в 11:30 пройдет тематическая лекция о промышленном развитии региона в рамках акции "Достижения России".
Мероприятия акции станут частью образовательной программы международной выставки-форума "Россия" и будут проводиться Российским обществом "Знание" в треке Знание.Лекторий при поддержке региональных властей.
В рамках выставки "Россия" на ВДНХ с 9 ноября 2023 года по 14 января 2024 года пройдут Дни регионов: лекции, мастер-классы и презентации о достижениях каждого субъекта страны в промышленности, науке, культуре, образовании, области устойчивого развития и предпринимательства.
Параллельно с Днем региона на ВДНХ в самом субъекте будет запущен недельный марафон лекций Общества "Знание" в рамках акции "Достижения России". В роли лекторов выступят представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, профессорско-преподавательский состав вузов.
Отдельный блок выступлений будет посвящен целям международной выставки-форума "Россия".
Всего запланировано более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России. Для посещения мероприятия в своем регионе необходимо выбрать его в списке на официальном сайте и зарегистрироваться.
"Образовательная программа Выставки "Россия" расширится, выйдет за пределы ВДНХ и охватит все 89 регионов страны. Мы, как генеральный партнер образовательного контура, хотим рассказать об успехах и достоянии каждого субъекта не только в рамках Дней регионов на Выставке, но и непосредственно на местах с помощью Всероссийской акции "Достижения России". Мне кажется, это очень важно, ведь каждый гражданин страны должен знать и гордиться историей своей Родины и великими соотечественниками", - поделился генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
30 ноября на ВДНХ тематический день проведет Самарская область, одновременно в регионе стартует цикл лекций в рамках акции "Достижения России". Первую лекцию прочитает доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный гражданин Самарской области Петр Кабытов.
Самарская область входит в топ-10 крупнейших экономик страны. Объем валового регионального продукта в 2022 году превысил 2,3 трлн рублей. На территории региона функционируют более 600 крупных и средних промышленных предприятий, 42 из которых включены в федеральный перечень системообразующих организаций российской экономики.
Участники мероприятия узнают про производство ракеты Юрия Гагарина и современные технологии создания космических аппаратов. Также лектор отметит достижения области в автомобилестроения и химической отрасли.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.