Гололедица и снежные заносы: самарские синоптики рассказали о погоде на начало декабря

В Приволжском УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на начало декабря. По данным синоптиков, с 1 по 4 число в регионе сохранятся гололедица, возможны снежные заносы.
В пятницу, 1 декабря, в Самаре облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха -1…+1 °C. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.
В субботу, 2 числа, в регионе сохранится облачная погода. Ожидается снег, ночью небольшой, днем местами сильный. Температура воздуха в ночные часы составит -2…-7 °C. На дорогах местами гололедица. Днем столбик термометра поднимется до 0…-5 °C. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. На дорогах местами снежные заносы.
3 декабря в Самарской области будет облачно с прояснениями, ночью снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха -6…-11 °C. На дорогах местами гололедица. Днем ветер сменит направление на юго-восточное, скорость останется прежней. Температура воздуха -3…-8 °C. На дорогах местами гололедица.
В начале рабочей недели в регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3…-8 °C, днем +3…-2 °C. На дорогах гололедица.
Последние комментарии
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))