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Общество

Гололедица и снежные заносы: самарские синоптики рассказали о погоде на начало декабря

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на начало декабря. По данным синоптиков, с 1 по 4 число в регионе сохранятся гололедица, возможны снежные заносы.

В пятницу, 1 декабря, в Самаре облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха -1…+1 °C. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

В субботу, 2 числа, в регионе сохранится облачная погода. Ожидается снег, ночью небольшой, днем местами сильный. Температура воздуха в ночные часы составит -2…-7 °C. На дорогах местами гололедица. Днем столбик термометра поднимется до 0…-5 °C. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. На дорогах местами снежные заносы.

3 декабря в Самарской области будет облачно с прояснениями, ночью снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха -6…-11 °C. На дорогах местами гололедица. Днем ветер сменит направление на юго-восточное, скорость останется прежней. Температура воздуха -3…-8 °C. На дорогах местами гололедица.

В начале рабочей недели в регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3…-8 °C, днем +3…-2 °C. На дорогах гололедица.

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