В выходные в Самарской области пройдут массовые рейды ГИБДД

В предстоящие выходные дни в Самарском регионе пройдут профилактические рейды ГИБДД, передает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области. Сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения.

"В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 1 по 3 декабря текущего года сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут целенаправленные рейды. Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. Помимо этого, особое внимание сотрудники полиции уделят автомобилистам, допускающим выезды на встречные полосы движения, превышающие скоростной режим, нарушающие правила маневрирования и т. д.", - отмечается в сообщении.