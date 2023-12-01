В выходные в Самарской области пройдут массовые рейды ГИБДД

В предстоящие выходные дни в Самарском регионе пройдут профилактические рейды ГИБДД, передает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области. Сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения.
"В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 1 по 3 декабря текущего года сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут целенаправленные рейды. Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. Помимо этого, особое внимание сотрудники полиции уделят автомобилистам, допускающим выезды на встречные полосы движения, превышающие скоростной режим, нарушающие правила маневрирования и т. д.", - отмечается в сообщении.
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И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))