К середине недели в Самаре похолодает до -12 °C

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Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды с 4 по 6 декабря. В ближайшие дни в Самарской области установятся ночные морозы: столбик термометра упадет до -12 градусов.