Начало рабочей недели в Самаре будет морозным

По данным специалистов Приволжского УГМС, с 11 по 13 декабря в Самаре и области ожидается стабильно морозная погода.

В понедельник, 11 декабря, в Самаре переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 6 — 11 м/с. Температура воздуха -17…-19 °C. На дорогах местами гололедица.

12 декабря в регионе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -20…-25 °C, днем -15…-20 °C. На дорогах местами гололедица.

В среду, 13 декабря, в Самарской области сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха -20…-25 °C, днем -15…-20 °C. На дорогах местами гололедица.