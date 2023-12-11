В Рощинской школе установили сразу девять мемориальных досок участников СВО

В субботу, 9 декабря, в "День Героев Отечества", в Рощинской школе Самарской области были установлены сразу девять мемориальных досок участников СВО, сообщила в своем телеграм-канале исполнительный директор БФ "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина.

"Школа находится в военном городке, многие выпускники сегодня на передовой. Есть и те, кто погиб, — написала Екатерина Колотовкина. — Мы никогда не забудем их героизм. Не забудем и семьи. И это не просто слова. Мамы ребят это знают".