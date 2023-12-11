К ответственному поведению за рулем нужно приучать с подросткового возраста — в этом уверены специалисты Юношеской автомобильной школы, которые готовят будущих водителей. В чем уникальность программ образовательного учреждения, кто может пройти обучение и как школа участвует в нацпроекте "Безопасные и качественные дороги"? Об этом рассказывает Багдат Тукабайов, и. о. директора Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества, в состав которого входит автошкола.
— В регионе есть много автошкол, где обучают школьников. Чем отличаются ваши программы?
— Прежде всего тем, что они бесплатны для ребят. Если все другие автошколы являются коммерческими, то мы обучаем за счет средств областного бюджета. Наша школа была создана в 60-е годы прошлого века и с тех пор воспитала тысячи юных курсантов. Многие из них стали профессиональными водителями. В 1990-е годы почти все государственные автошколы в России были закрыты. Самарская область — один из немногих субъектов РФ, где такая школа была сохранена и успешно продолжила свою работу. Сейчас мы обучаем ребят в Самаре, также есть филиал в Сызрани.
— Единственная в области государственная автошкола как-либо участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги"?
— Конечно. Начиная с того, что наша основная цель — воспитание ответственных, законопослушных и умелых водителей. Как показывает многолетняя практика, если начать обучение в достаточно раннем возрасте, то молодые люди становятся водителями, в полной мере обеспечивающими безопасное вождение в различных погодных условиях, в населённых пунктах и на трассе. Кроме этого, совместно с другим нашим подразделением — Самарским областным центром профилактики детского дорожно-транспортного травматизма мы проводим различные мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения. Постоянными гостями учащихся автошколы являются и инспекторы ГИБДД. Такое сотрудничество помогает ребятам осознать, что на дорогах допустимо только ответственное, безопасное поведение.
— С какого возраста можно приходить к вам учиться?
— Самый ранний возраст — четырнадцать лет. Для таких ребят есть программы "Юношеское автомногоборье. Начальная подготовка" и "Юношеское автомногоборье. Юниоры". С пятнадцати-шестнадцати лет можно поступать на годичную программу "Автодело. Введение в профессию". А с шестнадцати-семнадцати — начать профессиональную подготовку водителей транспортных средств категории "В". Она есть в двух вариантах — может занимать один или два года занятий, это зависит от возраста поступающих. В любом случае права они получают к совершеннолетию, к восемнадцати годам.
Добавлю, что кроме обучения Юношеская автомобильная школа предлагает участие в Чемпионате по спортивному многоборью среди учащихся школ области. Проводим его дважды в год, летом и зимой. Победители затем представляют регион на федеральных соревнованиях. Также можно присоединиться к автопробегам в честь Дня Победы и других знаменательных дат. Это только прибавляет мастерства молодым водителям, которые выбирают нашу школу.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.