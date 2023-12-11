К ответственному поведению за рулем нужно приучать с подросткового возраста — в этом уверены специалисты Юношеской автомобильной школы, которые готовят будущих водителей. В чем уникальность программ образовательного учреждения, кто может пройти обучение и как школа участвует в нацпроекте "Безопасные и качественные дороги"? Об этом рассказывает Багдат Тукабайов, и. о. директора Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества, в состав которого входит автошкола.

— В регионе есть много автошкол, где обучают школьников. Чем отличаются ваши программы?

— Прежде всего тем, что они бесплатны для ребят. Если все другие автошколы являются коммерческими, то мы обучаем за счет средств областного бюджета. Наша школа была создана в 60-е годы прошлого века и с тех пор воспитала тысячи юных курсантов. Многие из них стали профессиональными водителями. В 1990-е годы почти все государственные автошколы в России были закрыты. Самарская область — один из немногих субъектов РФ, где такая школа была сохранена и успешно продолжила свою работу. Сейчас мы обучаем ребят в Самаре, также есть филиал в Сызрани.

— Единственная в области государственная автошкола как-либо участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги"?

— Конечно. Начиная с того, что наша основная цель — воспитание ответственных, законопослушных и умелых водителей. Как показывает многолетняя практика, если начать обучение в достаточно раннем возрасте, то молодые люди становятся водителями, в полной мере обеспечивающими безопасное вождение в различных погодных условиях, в населённых пунктах и на трассе. Кроме этого, совместно с другим нашим подразделением — Самарским областным центром профилактики детского дорожно-транспортного травматизма мы проводим различные мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения. Постоянными гостями учащихся автошколы являются и инспекторы ГИБДД. Такое сотрудничество помогает ребятам осознать, что на дорогах допустимо только ответственное, безопасное поведение.

— С какого возраста можно приходить к вам учиться?

— Самый ранний возраст — четырнадцать лет. Для таких ребят есть программы "Юношеское автомногоборье. Начальная подготовка" и "Юношеское автомногоборье. Юниоры". С пятнадцати-шестнадцати лет можно поступать на годичную программу "Автодело. Введение в профессию". А с шестнадцати-семнадцати — начать профессиональную подготовку водителей транспортных средств категории "В". Она есть в двух вариантах — может занимать один или два года занятий, это зависит от возраста поступающих. В любом случае права они получают к совершеннолетию, к восемнадцати годам.

Добавлю, что кроме обучения Юношеская автомобильная школа предлагает участие в Чемпионате по спортивному многоборью среди учащихся школ области. Проводим его дважды в год, летом и зимой. Победители затем представляют регион на федеральных соревнованиях. Также можно присоединиться к автопробегам в честь Дня Победы и других знаменательных дат. Это только прибавляет мастерства молодым водителям, которые выбирают нашу школу.