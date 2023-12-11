ТГУ представил лучшую практику по инклюзивному обучению

Система высшего образования онлайн "Росдистант" Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) рекомендована для внедрения в вузах России как лучшая практика инклюзивного образования. Это результат победы во Всероссийском конкурсе практик инклюзивного высшего и среднего профессионального образования — 2023 в номинации "Цифровые технологии в инклюзивном образовательном процессе".
Конкурс организован министерством науки и высшего образования РФ, министерством просвещения РФ и некоммерческой корпоративной организацией "Ассоциация инклюзивных вузов". Проводится он для повышения качества и доступности инклюзивного высшего и среднего профессионального образования, направлен на выявление, поддержку и дальнейшее распространение лучших практик в области инклюзивного образования, заслуживших доверие профессионального сообщества России, а также на формирование инклюзивной культуры как обязательной составляющей развития инклюзивного общества. Проводится конкурс по 16 номинациям. Среди них — "Профориентационная работа в условиях инклюзивного образования", "Индивидуализация образовательного маршрута обучающихся в условиях инклюзивного образования", "Цифровые технологии в инклюзивном образовательном процессе", "Медиасопровождение инклюзивных процессов и событий в социальных сетях", "Практики вовлечения в спорт, туризм и культурную деятельность лиц с инвалидностью" и другие.
В этом году конкурс проходил в третий раз. Заявки поступили от 141 вуза. После первого отборочного этапа, который проходил с мая по октябрь 2023 года, в финал вышла 21 лучшая практика инклюзивного образования в вузах из 17 субъектов Российской Федерации. Среди финалистов — Тольяттинский госуниверситет с проектом "Построение адаптивной модели инклюзивного онлайн-обучения на основе анализа цифрового следа студентов".
ТГУ представил разработанную адаптивную модель инклюзивного онлайн-обучения на платформе "Росдистант". Создание системы высшего образования онлайн, продвигаемой под брендом "Росдистант", было инициировано в 2015 году ректором ТГУ Михаилом Кришталом. Она решала задачу предоставления качественного высшего образования людям, которые хотят и способны его получить, но по каким-то причинам не могут сделать это традиционным образом. В 2023 году "Росдистант" получил премию правительства РФ в области образования. Об этапах реализации проекта в ТГУ, о применяемых методиках, критериях качества экспертам конкурса на очной защите рассказала начальник отдела технологий онлайн-образования ТГУ Анна Богданова.
"Экспертов особенно интересовало, как в ТГУ реализовано онлайн-обучение с точки зрения удобства для людей с различными нозологиями ОВЗ. Я рассказала, что мы предлагаем электронные учебники и учебные пособия, которые можно и читать, и слушать. Кроме того, в обучение внедрены и специальные технологии гибридного обучения, включая субтитры к видео для студентов с нарушением слуха", — говорит Анна Богданова.
Повышать доступность и качество инклюзивного образования в университете помогает сбор цифрового следа студентов. Проводимый анализ дает возможность выявить потребности и предпочтения студентов с разными индивидуальными особенностями и уровнями обучения и в результате — создать инклюзивные учебные материалы и программы, учитывающие разнообразие студенческой аудитории.
"К примеру, анализ цифрового следа может помочь выявить ранние признаки трудностей в обучении у студентов. Это необходимо, чтобы своевременно предоставить им дополнительную поддержку и ресурсы для преодоления трудностей и достижения успеха в учебе. По цифровому следу мы также можем понять, какие методы обучения и учебные материалы наиболее эффективны для разных групп студентов, чтобы создавать более доступные и адаптивные учебные программы", — добавляет Анна Богданова.
Реализация инклюзивной практики в ТГУ уже доказала свою эффективность. С 2015 года число студентов ТГУ выросло в два раза. Сегодня в вузе учится около 22 тысяч человек со всех регионов России (в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга. Московской области) и 24 стран мира. При этом онлайн-студенты обучаются 100% по индивидуальным образовательным траекториям.
Как рассказала Анна Богданова, в процессе подготовки заявки на Всероссийский конкурс практика ТГУ по инклюзивному высшему профессиональному образованию прошла экспертизу в Тольяттинской городской общественной организации инвалидов-опорников "КЛИО".
"Мы давно сотрудничаем с ТГУ. У нас регулярно проходят практику студенты университета, обучающиеся по направлению "Адаптивная физическая культура". И мы благодарны за новый опыт. Онлайн-обучение повышает для людей с ОВЗ доступность и качество высшего образования, исключаются все преграды, которые могут возникнуть при традиционных формах очного обучения, — отмечает председатель "КЛИО", председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты Тольятти Лилия Быстрицкая. — Я сама окончила ТГУ. И могу уверенно говорить, что в университете всегда шли навстречу студентам с ОВЗ при организации учебного процесса с максимальным удобством".
Итоги Всероссийского конкурса практик инклюзивного высшего и среднего профессионального образования — 2023 были подведены 7 декабря на площадке "Фестиваля инклюзивных практик" Сетевого (отраслевого) форума "Инклюзивное высшее педагогическое образование: тенденции и перспективы развития". Тольяттинский государственный университет занял 1-е место в номинации "Цифровые технологии в инклюзивном образовательном процессе". В этой же номинации еще одно первое место было присуждено Северо-Восточному федеральному университету им. Аммосова, который использует в образовательном процессе адаптивные технологии для обучающихся с проблемами зрения. Всем практикам-финалистам конкурса присвоен гриф "Рекомендовано Федеральным методическим центром по инклюзивному образованию" для реализации в профессиональных образовательных организациях". Это позволяет им масштабировать свои образовательные модели на всю Россию.
"Такая рекомендация подтверждает высокое качество системы высшего образования онлайн "Росдистант" и ее применимость как лучшего решения для инклюзивного обучения. Для самого ТГУ эта победа будет способствовать привлечению новых студентов, налаживанию партнерств с другими учебными заведениями и повышению репутации университета в области инклюзивного образования", — констатирует Михаил Криштал.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.