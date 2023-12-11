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В пятницу, 15 декабря, в Самарской области пройдут игры молодежной лиги КВН "Тольятти". Их организует и проводит движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области.