АВТОВАЗ и ТГУ запускают "ГибридТех"

АВТОВАЗ и Тольяттинский государственный университет создают передовую инженерную школу гибридных технологий (ПИШ) "ГибридТех". О подведении итогов конкурсного отбора на создание ПИШ 11 декабря объявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Общее финансирование ПИШ "ГибридТех" до 2030 года составит почти 3 млрд рублей, при этом на исследования и разработки будет потрачено 55% всех средств передовой инженерной школы.
"Фронтирная задача ПИШ "ГибридТех" — разработка в интересах автомобилестроения и смежных отраслей комплекса гибридных и комбинированных технологий с необходимым оборудованием, а также подготовка инновационно мыслящих инженеров, способных обеспечить дальнейшее развитие АВТОВАЗа и отрасли в целом", — рассказал руководитель ПИШ "ГибридТех" Александр Селиванов, директор института машиностроения ТГУ.
Он обратил внимание на то, что отрасль обеспечивает работой почти 3 млн человек и дает оборот свыше 3 трлн рублей. АВТОВАЗ — системообразующее ядро отрасли — увязывает между собой полторы тысячи поставщиков и свыше 300 дилеров. Доля рынка АВТОВАЗа в России уже достигла 37%.
Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов рассказал, что перед АВТОВАЗом сегодня стоит масштабная задача и по достижению технологического суверенитета в производстве того модельного ряда, который сегодня в активе у Волжского автомобильного завода, и по созданию новых моделей, таких как Lada Aura, моделей нового кроссовера и ряда электромобилей, которые тоже будут производиться в линейке продуктов АВТОВАЗа.
"Конечно, мы нацеливаем Тольяттинский госуниверситет и совместный проект по созданию Передовой инженерной школы "ГибридТех" и на реинжиниринг существующего модельного ряда, и на разработку новых моделей, принципиально новых конструкторских разработок, в том числе силовых установок и всего того, из чего состоит автомобиль", — прокомментировал Максим Соколов.
Программа исследований и разработок ПИШ включает четыре взаимосвязанные научно-технологические программы и 39 проектов, ориентированных на создание материалов с уникальными свойствами, повышение производительности и энергоэффективности техпроцессов, обработку труднообрабатываемых материалов, а также повышение стойкости инструментов.
Участие в их реализации подтвердили генеральный партнер АВТОВАЗ и еще семь компаний. Для разработки "заблокированных" комплектующих и оборудования в ТГУ создается инжиниринговый центр. Центры компетенций ТГУ трансформируются в Центр превосходства мирового уровня в гибридных и комбинированных технологиях. Все это станет базой подготовки высококвалицированных инженеров.
"Чтобы у студентов было время на проектную работу с наставниками, мы переводим часть лекций в электронный формат. Используем новую схему разделения труда, чтобы быстро снимать профессиональное содержание с профильных специалистов и трансформировать его в актуальные онлайн-курсы, — рассказал об изменениях в образовательной политике ректор ТГУ Михаил Криштал. — Студенты будут работать на практике с абсолютно реальными кейсами, полученными от индустриальных партнеров. Это приведет к нулевому периоду адаптации их при трудоустройстве. Мы выделяем три инженерные позиции: исследователь, разработчик и системщик (или интегратор). Для каждой позиции разработана матрица компетенций, входные и выходные требования".
АВТОВАЗ как генеральный партнер гарантировал софинансирование программы ПИШ "ГибридТех" в размере 1,383 млрд рублей, из них на НИОКР 1,244 млрд рублей. Ещё 230,4 млн рублей в год — софинансирование из федерального бюджета. Эта сумма соответствует второй группе из трех, к которым отнесены все 20 победителей конкурсного отбора 2023 года.
Для руководства инженерной школой привлечены ведущие учёные и инженеры, в том числе из Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси. Программу инжиниринга и реинжиниринга возглавит главный конструктор АО "АВТОВАЗ" Сергей Аманов, который также будет осуществлять научное руководство ПИШ в целом. За стратегическое управление отвечает Координационный совет ПИШ. Его возглавит президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов или один из вице-президентов, членов правления АВТОВАЗа. Ректор ТГУ Михаил Криштал будет курировать ПИШ от ТГУ.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.