АВТОВАЗ и ТГУ запускают "ГибридТех"

АВТОВАЗ и Тольяттинский государственный университет создают передовую инженерную школу гибридных технологий (ПИШ) "ГибридТех". О подведении итогов конкурсного отбора на создание ПИШ 11 декабря объявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Общее финансирование ПИШ "ГибридТех" до 2030 года составит почти 3 млрд рублей, при этом на исследования и разработки будет потрачено 55% всех средств передовой инженерной школы.

"Фронтирная задача ПИШ "ГибридТех" — разработка в интересах автомобилестроения и смежных отраслей комплекса гибридных и комбинированных технологий с необходимым оборудованием, а также подготовка инновационно мыслящих инженеров, способных обеспечить дальнейшее развитие АВТОВАЗа и отрасли в целом", — рассказал руководитель ПИШ "ГибридТех" Александр Селиванов, директор института машиностроения ТГУ.

Он обратил внимание на то, что отрасль обеспечивает работой почти 3 млн человек и дает оборот свыше 3 трлн рублей. АВТОВАЗ — системообразующее ядро отрасли — увязывает между собой полторы тысячи поставщиков и свыше 300 дилеров. Доля рынка АВТОВАЗа в России уже достигла 37%.

Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов рассказал, что перед АВТОВАЗом сегодня стоит масштабная задача и по достижению технологического суверенитета в производстве того модельного ряда, который сегодня в активе у Волжского автомобильного завода, и по созданию новых моделей, таких как Lada Aura, моделей нового кроссовера и ряда электромобилей, которые тоже будут производиться в линейке продуктов АВТОВАЗа.

"Конечно, мы нацеливаем Тольяттинский госуниверситет и совместный проект по созданию Передовой инженерной школы "ГибридТех" и на реинжиниринг существующего модельного ряда, и на разработку новых моделей, принципиально новых конструкторских разработок, в том числе силовых установок и всего того, из чего состоит автомобиль", — прокомментировал Максим Соколов.

Программа исследований и разработок ПИШ включает четыре взаимосвязанные научно-технологические программы и 39 проектов, ориентированных на создание материалов с уникальными свойствами, повышение производительности и энергоэффективности техпроцессов, обработку труднообрабатываемых материалов, а также повышение стойкости инструментов.

Участие в их реализации подтвердили генеральный партнер АВТОВАЗ и еще семь компаний. Для разработки "заблокированных" комплектующих и оборудования в ТГУ создается инжиниринговый центр. Центры компетенций ТГУ трансформируются в Центр превосходства мирового уровня в гибридных и комбинированных технологиях. Все это станет базой подготовки высококвалицированных инженеров.

"Чтобы у студентов было время на проектную работу с наставниками, мы переводим часть лекций в электронный формат. Используем новую схему разделения труда, чтобы быстро снимать профессиональное содержание с профильных специалистов и трансформировать его в актуальные онлайн-курсы, — рассказал об изменениях в образовательной политике ректор ТГУ Михаил Криштал. — Студенты будут работать на практике с абсолютно реальными кейсами, полученными от индустриальных партнеров. Это приведет к нулевому периоду адаптации их при трудоустройстве. Мы выделяем три инженерные позиции: исследователь, разработчик и системщик (или интегратор). Для каждой позиции разработана матрица компетенций, входные и выходные требования".

АВТОВАЗ как генеральный партнер гарантировал софинансирование программы ПИШ "ГибридТех" в размере 1,383 млрд рублей, из них на НИОКР 1,244 млрд рублей. Ещё 230,4 млн рублей в год — софинансирование из федерального бюджета. Эта сумма соответствует второй группе из трех, к которым отнесены все 20 победителей конкурсного отбора 2023 года.

Для руководства инженерной школой привлечены ведущие учёные и инженеры, в том числе из Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси. Программу инжиниринга и реинжиниринга возглавит главный конструктор АО "АВТОВАЗ" Сергей Аманов, который также будет осуществлять научное руководство ПИШ в целом. За стратегическое управление отвечает Координационный совет ПИШ. Его возглавит президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов или один из вице-президентов, членов правления АВТОВАЗа. Ректор ТГУ Михаил Криштал будет курировать ПИШ от ТГУ.