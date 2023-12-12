В Самарскую область дополнительно поступит свыше 79 тыс. доз вакцины от гриппа

В медицинских учреждениях Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и новой коронавирусной инфекции. На этой неделе в прививочные пункты дополнительно будут поставлены более 79 000 доз вакцины от гриппа "Гриппол Квадривалент". Она предназначена для профилактики гриппа у детей, начиная с 6 месяцев, подростков и взрослых до 60 лет.
"Прививки от гриппа сделали свыше 1,4 млн жителей региона. Всех, у кого в начале прививочной кампании были временные медицинские отводы, связанные с обострением хронических заболеваний или наличием симптомов ОРВИ, после консультации с лечащим врачом приглашаем в пункты вакцинации. Иммунизация минимизирует риск развития тяжёлого течения инфекции. У невакцинированных грипп проявляется сердечно-сосудистыми, лёгочными осложнениями, обострениями хронической сосудистой недостаточности, в том числе в виде инсультов и инфарктов. Мы фиксируем снижение частоты этих осложнений в десятки раз у тех, кто сделал прививки", — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Чтобы минимизировать риски распространения вирусных инфекций, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Самарской области в медучреждениях дополнительно введены ограничительные меры, в том числе ограничен допуск посетителей в стационары; продолжает действовать масочный режим для сотрудников и пациентов.
"Вакцинация не обеспечивает 100-процентную защиту от заражения. И после прививки не стоит пренебрегать мерами инфекционной безопасности: важно продолжать защищать дыхательные пути в общественных местах с помощью маски и соблюдать другие противоэпидемические мероприятия. Это же касается и мер защиты от коронавируса. Более 12 тысяч жителей региона прошли вакцинацию от COVID-19. Мы прививаем группы риска — тех пациентов, у которых инфекция может вызвать серьезные осложнения. Это люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания, наше старшее поколение. В прививочных пунктах имеется в наличии вакцина "Конвасэл". Она предназначена для иммунизации взрослого населения", — напомнил Армен Бенян.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас