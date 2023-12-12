Как уберечь детей от вирусных инфекций: рекомендации главного педиатра Тольятти

Чем опасен грипп для маленьких детей? Не поздно ли делать прививку от гриппа в декабре? Какие ещё меры помогут уберечь ребенка от вирусных инфекций? Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Самарской области по Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина ответила на эти вопросы.
"Дети, особенно младшего возраста, переносят грипп очень тяжело — с высокой температурой, сильным кашлем, недомоганием и головной болью. У детей младшего возраста грипп может протекать с осложнениями — такими, как отит, который может вызвать ухудшение слуха. Перенесенная пневмония впоследствии может привести к частым простудным заболеваниям, особенно с поражением бронхо-легочной системы, лихорадкой с приступами и поражением центральной нервной системы", - рассказала специалист.
По словам Светланы Гаршиной, одно из самых грозных осложнений гриппозной инфекции у детей — развитие либо бактериальной, либо вирусной пневмонии. Болезнь протекает значительно тяжелее, часто с осложнениями в виде плевритов и развития легочной деструкции. Грипп так же, как и другие вирусные инфекции, является сильным иммунодепрессантом, который часто вызывает развитие вторичного иммунодефицитного состояния.
"Вакцинация от гриппа на сегодняшний момент — единственный способ защитить ребенка от тяжелого течения болезни. После прививки иммунитет формируется в течение нескольких недель. Поэтому в ближайшие дни можно успеть пройти вакцинацию — защитить ребенка, себя и своих родственников и встретить новогодние каникулы здоровыми", - пояснила врач.
Для защиты от инфекций также необходимо: соблюдать санитарно-гигиенические нормы, регулярно мыть руки, проветривать помещение, проводить влажную уборку и, конечно же, избегать контакта с инфекционными больными.
Общеукрепляющие мероприятия для детей: важно упорядочить режим дня, обеспечить достаточную продолжительность сна, полноценно сбалансированно питаться, гулять на свежем воздухе с учётом погодных условий, ограничить посещение многолюдных общественных мест.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас