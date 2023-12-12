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Образование Общество

"Тольяттиазот" подвел итоги второй профильной смены в центре талантов "Вега"

ТОЛЬЯТТИ. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов "Вега" завершилась вторая профильная смена ТОАЗа. Итоги программы "Умные удобрения", в которой приняли участие более 20 школьников Самарской области, подвели в ходе защиты проектов.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

В рамках программы школьники изучали основы химической технологии, научные тренды в этой сфере и способы получения удобрений. Акцент на занятиях был сделан на исследовательской деятельности. Для участников также были организованы экскурсии на "Тольяттиазот" и профильные мастер-классы. Одним из приоритетов образовательной смены стало эковоспитание подрастающего поколения. За спортивное направление отвечали представители движения Уралхим Run Factory: зарядки с чемпионами проводили заслуженный мастер спорта России Аюб Гуданатов и тренер высшей категории Арсен Джалилов.

Итоговые проекты учеников смены оценивали преподаватели университетов Самарской области и сотрудники ТОАЗа. Победителем стал проект "Серный карбамид" группы самарских и тольяттинских школьников. Второе место заняла работа "Получение двух продуктов из латекса: каучук и удобрения". Бронза досталась проекту "Устранение гидратообразования". Спецпризами предприятия были отмечены работы "Карбамид в нефтепереработке" и "Создание оболочки с пролонгированным действием для удобрений".

Центр "Вега", работающий по модели всероссийского образовательного центра "Сириус", является партнером "Тольяттиазота" на протяжении трех лет. Сначала для талантливых детей региона проводились элективные уроки и мастер-классы, а в мае 2023 года впервые была открыта профильная смена в области химии.

"Тольяттиазот" создает кадровый резерв сотрудников за счет подготовки специалистов начиная со школьной скамьи. Двухнедельный курс профильной смены для старшеклассников зарекомендовал себя в качестве отличного пособия по технологии производства азотных удобрений, поэтому принято решение проводить смену на регулярной основе. Приоритет на занятиях отдается практической части. Именно это позволяет раскрыть потенциал талантливых школьников и стимулировать их интерес к исследованиям", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

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