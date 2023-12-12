"Тольяттиазот" подвел итоги второй профильной смены в центре талантов "Вега"

В Самарском центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов "Вега" завершилась вторая профильная смена ТОАЗа. Итоги программы "Умные удобрения", в которой приняли участие более 20 школьников Самарской области, подвели в ходе защиты проектов.
В рамках программы школьники изучали основы химической технологии, научные тренды в этой сфере и способы получения удобрений. Акцент на занятиях был сделан на исследовательской деятельности. Для участников также были организованы экскурсии на "Тольяттиазот" и профильные мастер-классы. Одним из приоритетов образовательной смены стало эковоспитание подрастающего поколения. За спортивное направление отвечали представители движения Уралхим Run Factory: зарядки с чемпионами проводили заслуженный мастер спорта России Аюб Гуданатов и тренер высшей категории Арсен Джалилов.
Итоговые проекты учеников смены оценивали преподаватели университетов Самарской области и сотрудники ТОАЗа. Победителем стал проект "Серный карбамид" группы самарских и тольяттинских школьников. Второе место заняла работа "Получение двух продуктов из латекса: каучук и удобрения". Бронза досталась проекту "Устранение гидратообразования". Спецпризами предприятия были отмечены работы "Карбамид в нефтепереработке" и "Создание оболочки с пролонгированным действием для удобрений".
Центр "Вега", работающий по модели всероссийского образовательного центра "Сириус", является партнером "Тольяттиазота" на протяжении трех лет. Сначала для талантливых детей региона проводились элективные уроки и мастер-классы, а в мае 2023 года впервые была открыта профильная смена в области химии.
"Тольяттиазот" создает кадровый резерв сотрудников за счет подготовки специалистов начиная со школьной скамьи. Двухнедельный курс профильной смены для старшеклассников зарекомендовал себя в качестве отличного пособия по технологии производства азотных удобрений, поэтому принято решение проводить смену на регулярной основе. Приоритет на занятиях отдается практической части. Именно это позволяет раскрыть потенциал талантливых школьников и стимулировать их интерес к исследованиям", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.