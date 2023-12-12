Елочные базары в Самаре начнут работать с 15 декабря

В пятницу, 15 декабря, в Самаре откроются муниципальные специализированные ярмарки по продаже хвойных деревьев. Торговые точки оформят в одном стиле, над входом можно увидеть яркую вывеску, а у продавца имеется "пушка" для упаковки. Наличие деревянного забора по периметру торговой точки — признак того, что это официальная "елочная ярмарка". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

В этом году будут работать 155 точек продажи зеленых красавиц. У продавца елочного базара должен быть весь пакет документов: договор на осуществление торговли; свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; копия товарной накладной, подтверждающая приобретение хвойного дерева в лесхозе.

"Отметим, в Самаре пресекается нелегальная торговля главными новогодними деревьями: ежедневно администрациями внутригородских районов будут проводиться рейды. В случае обнаружения неофициальной точки на нарушителей составят протокол за несанкционированную торговлю", - предупреждают в горадминистрации.

Режим работы "елочных базаров": с 15 по 30 декабря с 08:00 до 22:00, 31 декабря — с 08:00 до 12:00. После закрытия предприниматели обязаны демонтировать торговую точку, очистить место и вывезти остатки нераспроданных деревьев.

С адресной программой по продаже хвойных деревьев можно ознакомиться по ссылке.