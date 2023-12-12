Елочные базары в Самаре начнут работать с 15 декабря

В пятницу, 15 декабря, в Самаре откроются муниципальные специализированные ярмарки по продаже хвойных деревьев. Торговые точки оформят в одном стиле, над входом можно увидеть яркую вывеску, а у продавца имеется "пушка" для упаковки. Наличие деревянного забора по периметру торговой точки — признак того, что это официальная "елочная ярмарка". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
В этом году будут работать 155 точек продажи зеленых красавиц. У продавца елочного базара должен быть весь пакет документов: договор на осуществление торговли; свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; копия товарной накладной, подтверждающая приобретение хвойного дерева в лесхозе.
"Отметим, в Самаре пресекается нелегальная торговля главными новогодними деревьями: ежедневно администрациями внутригородских районов будут проводиться рейды. В случае обнаружения неофициальной точки на нарушителей составят протокол за несанкционированную торговлю", - предупреждают в горадминистрации.
Режим работы "елочных базаров": с 15 по 30 декабря с 08:00 до 22:00, 31 декабря — с 08:00 до 12:00. После закрытия предприниматели обязаны демонтировать торговую точку, очистить место и вывезти остатки нераспроданных деревьев.
С адресной программой по продаже хвойных деревьев можно ознакомиться по ссылке.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.