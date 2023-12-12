Читатели Волга Ньюс узнают о ходе конкурса "Серебряный Лучник - Самара"

ИА "Волга Ньюс" выступило партнером регионального этапа национальной премии в области развития общественных связей. Представители информационного агентства также помогут оценить проекты участников.

"Наша цель - рассказывать о том, что важного и интересного происходит в Самарской области. А "Серебряный Лучник" дарит немало интересных информационных поводов. Участники конкурса проводят экологические акции, необычные культурные мероприятия, запускают масштабные социальные проекты. Считаю, что об этих событиях, как и о самой премии, должны знать все жители нашей губернии", - говорит Сергей Силантьев, исполнительный директор ИА "Волга Ньюс", член экспертного совета премии "Серебряный Лучник - Самара".

Для премии важно, чтобы в числе экспертов были представители разных сфер, в том числе средств массовой информации. Сотрудничество со СМИ позволяет в том числе анализировать инфополе и выявлять важные для региона проекты, которые становятся участниками "Лучника".