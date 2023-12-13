В Самарской области продолжает расти число заболевших ОРВИ и ковидом

Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Самарской области за период с 4 по 10 декабря рассказали в Роспотребнадзоре.

За прошедшую неделю в Самарской области было зарегистрировано 19,9 тыс. случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 64,4%. Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастных группах 7-14 лет на 16,2% и 15 лет и старше на 156,2%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 39,3%, 3-6 лет на 40,3%

"В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 19,2%", - констатировали в ведомстве.

Также увеличился с 4 по 10 декабря показатель заболеваемости коронавирусом: по итогам недели он составил 151,6, что на 11,9% выше, чем неделей ранее.

"Превышение среднеобластных показателей заболеваемости зарегистрировано на территории 10-и муниципальных образований. Наибольшее превышение отмечено в городах Похвистнево, Отрадный, Тольятти", - сообщили в Роспотребнадзоре.