Самарские синоптики заявили об отступлении морозов

В Приволжском УГМС дали краткосрочный прогноз погоды. Синоптики уверяют: к концу недели в регионе потеплеет.

"Арктический антициклон в течение рабочей недели будет медленно сдавать свои позиции Атлантическому циклону, который уже подходит к западным границам ЕТР. Существенных осадков не ожидается, температурный фон с середины недели будет постепенно повышаться", - сообщили в Приволжском УГМС.

В среду днем, 13 декабря, в Самаре облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха -14…-16 °C.

14 и 15 декабря в Самарской области сохранится облачность, существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер Юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -14…-19 °C, днем -9…-14 °C.