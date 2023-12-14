Пассажирская переправа через Волгу возобновит работу 15 декабря

В пятницу, 15 декабря, возобновит работу пассажирская переправа по маршруту "г. Самара — с. Рождествено".

В связи со сложной метеорологической обстановкой, увеличением продолжительности рейса на 15-20 минут, сложностью трассы, первое отправление из г. Самара (Речной вокзал) запланировано на 11:00 судами малой вместимости типа "Славир".

График работы временный и возможны изменения.

ООО "СРПП" принимает все возможные меры для возобновления работы пассажирской переправы с максимально возможным количеством рейсов.