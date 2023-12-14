Кадет из Самары стал победителем федерального конкурса "Гимн России понятными словами"

В четверг, 14 декабря, в Центральном Доме Российской Армии (Москва) состоялась торжественная церемония награждения победителей VII Всероссийского конкурса "Гимн России понятными словами". Одним из победителей стал кадет из Самары Роман Никишин.

В мероприятии приняли участие юные конкурсанты, прибывшие в столицу со всей страны, их наставники и преподаватели, а также представители руководства Минпросвещения, Минобороны, ФСИН, правительства Москвы, ЮНАРМИИ, Роспатриотцентра, "Движения Первых", Президентской библиотеки, Национальной родительской ассоциации, МПГУ, депутаты Государственной думы, Мосгордумы, члены Общественной палаты РФ, деятели искусств, блогеры, главы федеральных и региональных общественных организаций и бизнес-сообществ.

Ребята и педагоги, подавшие заявки на конкурс, должны были представить на суд жюри свое толкование слов гимна России в удобном формате: в тексте, видео, мультфильме или видеоуроке. Они должны были изучить текст гимна, выбрать слова или выражения, которые им незнакомы, и в доступной для их возраста и возможностей форме объяснить их значение.

Роман Никишин, воспитанник кадетского корпуса "Авангард-Самара", представил на конкурс свой текстовый вариант объяснения слов гимна в возрастной категории 11-15 лет. Он рассказал, что регулярно участвует в военно-патриотических конкурсах.

"Я считаю, что патриотизм - это одна из важнейших составляющих любого гражданина. Конкурс привлек меня своим направлением и помог мне стать более осведомленным, - отметил участник.

На торжественной церемонии награждения финалистов Конкурса в столице России собрались юные конкурсанты, их родители и наставники из регионов, представляющие все федеральные округа и регионы нашей страны. По оценке лауреатов, участие в Конкурсе дало им прекрасную возможность познакомиться с гимном России и узнать больше о Родине. Дети смогли раскрыть свои таланты, приобрести новые навыки, создавая уникальные творческие работы.

В финальную часть конкурса из нескольких десятков тысяч поступивших заявок были отобраны 3316 работ участников, разбитых по трем номинациям (текстово-графические презентации, авторские видеоролики и мультфильмы, а также видеоуроки) в четырех возрастных категориях (от малышей до старшеклассников, студентов и взрослых). В финал конкурса на суд высокопоставленного жюри отобрались работы конкурсантов из 89 регионов России, а также четырех зарубежных стран - Белоруссии, Монголии, Киргизии и Таджикистана.

Примечательно, что наибольшее число работ поступило из Запорожской области (в финальную часть отобрана 231 работа), в этом году впервые принявшей участие в конкурсе. Не меньшую патриотическую творческую активность также продемонстрировали конкурсанты из ЛНР (в финал прошло 202 проекта).

В состав экспертного жюри конкурса вошли 116 профильных экспертов - учителей, преподавателей вузов и общественных деятелей - из 43 российских регионов.

На фоне проведения Года педагога и наставника в России в формате конкурса также была учреждена специальная номинация - "Видеоурок "Гимн России понятными словами", в рамках которой воспитатели, преподаватели, музыкальные руководители и юные, но уже проявляющие склонность к педагогике талантливые старшеклассники готовили свои авторские видеоуроки, посвященные российскому гимну.

Учредитель конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодежи, старший преподаватель МПГУ Екатерина Аверкиева:

"Очень приятно, что с каждым годом число участников нашего конкурса растет, расширяется его география, к участию в проекте присоединяется все больше высококлассных специалистов, развивается команда проекта. Мы видим, что смогли охватить и замотивировать к участию все регионы нашей огромной страны. Отдельно стоит отметить востребованность поднятой нами темы творческой интерпретации патриотических мотивов во вновь присоединенных регионах России. Статистику не обманешь - больше всего работ поступает именно из областей и республик, освобождаемых в ходе СВО. И раз такой запрос у молодежи новых регионов присутствует, то и мы будем всячески содействовать воплощению в жизнь их светлых планов, продолжая созидательную деятельность в рамках как этого, так и других наших проектов - международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине" и всероссийского конкурса "Адмирал Федор Ушаков моими глазами", прием авторских проектов в рамках которого завершается как раз уже через неделю. Не упустите возможность принять в нем участие!"

Конкурс "Гимн России понятными словами" проводится уже в седьмой раз, его финалистами стали 13994 юных автора из 89 регионов России и семи зарубежных стран. Работы победителей публикуются в Интернете, выставляются на площадках Госдумы, Общественной палаты РФ, "РИА Новости", Российской академии образования, МПГУ, РАНХиГС, Государственного Русского музея, Государственного центрального музея современной истории России, "Деловой России", а также сети московских библиотек.

В рамках конкурса участники выбирали из текста гимна России слова, в значении которых не были уверены, в деталях прорабатывали их содержание по толковым и этимологическим словарям русского языка, подбирали иллюстрации и примеры использования таких слов в литературе, кинематографе и жизни, после чего при помощи наставников создавали свои творческие работы, позволяющие глубже понять смысл текста главной музыкальной композиции страны, тем самым не только повышая уровень внутреннего патриотизма и любви к Родине, но и глубже прочувствовав гордость за Россию, при этом проявляя реальный интерес к государственной символике и родной культуре.