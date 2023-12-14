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Образование Общество

Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" провели серию профориентационных мероприятий в Волгограде и Самаре

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители АО "Транснефть - Приволга" провели профориентационные мероприятия для будущих выпускников Волгоградского и Самарского государственных технических университетов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В г. Волгограде во встречах приняли участие более 200 человек, обучающихся на факультетах технологии конструкционных материалов, транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности, а также факультете автоматизированных систем и транспорта.

Специалисты по кадрам Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) рассказали студентам об истории и развитии компании "Транснефть", которая в текущем году отметила 30-летний юбилей, организовали демонстрацию видеороликов. Рассказали о специальностях, востребованных в подразделениях Волгоградского РНУ АО "Транснефть - Приволга" в настоящее время. Будущие выпускники получили информацию о порядке трудоустройства,  предусмотренных для работников социальных льготах и мерах поддержки.

Молодые специалисты Волгоградского РНУ провели для студентов трех факультетов викторины по профильным учебным дисциплинам и направлениям их будущей работы, ответили на вопросы. В частности, интерес у студентов вызвала деятельность совета молодежи, спортивные, культурно-массовые и волонтерские мероприятия.

Специалисты кадровых служб Самарского РНУ и Центральной базы производственного обслуживания приняли участие в V Карьерном форуме, который состоялся на базе Самарского государственного технического университета (СамГТУ) в г. Самаре. В рамках форума студенты получили ответы на интересующие их вопросы, в том числе о возможности прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства.

Профориентационные мероприятия — часть работы, проводимой кадровыми службами АО "Транснефть - Приволга" в рамках сотрудничества с учебными заведениями с целью формирования перспективного кадрового резерва.

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