Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" провели серию профориентационных мероприятий в Волгограде и Самаре

Представители АО "Транснефть - Приволга" провели профориентационные мероприятия для будущих выпускников Волгоградского и Самарского государственных технических университетов.
В г. Волгограде во встречах приняли участие более 200 человек, обучающихся на факультетах технологии конструкционных материалов, транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности, а также факультете автоматизированных систем и транспорта.
Специалисты по кадрам Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) рассказали студентам об истории и развитии компании "Транснефть", которая в текущем году отметила 30-летний юбилей, организовали демонстрацию видеороликов. Рассказали о специальностях, востребованных в подразделениях Волгоградского РНУ АО "Транснефть - Приволга" в настоящее время. Будущие выпускники получили информацию о порядке трудоустройства, предусмотренных для работников социальных льготах и мерах поддержки.
Молодые специалисты Волгоградского РНУ провели для студентов трех факультетов викторины по профильным учебным дисциплинам и направлениям их будущей работы, ответили на вопросы. В частности, интерес у студентов вызвала деятельность совета молодежи, спортивные, культурно-массовые и волонтерские мероприятия.
Специалисты кадровых служб Самарского РНУ и Центральной базы производственного обслуживания приняли участие в V Карьерном форуме, который состоялся на базе Самарского государственного технического университета (СамГТУ) в г. Самаре. В рамках форума студенты получили ответы на интересующие их вопросы, в том числе о возможности прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства.
Профориентационные мероприятия — часть работы, проводимой кадровыми службами АО "Транснефть - Приволга" в рамках сотрудничества с учебными заведениями с целью формирования перспективного кадрового резерва.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.