В ближайшие дни в Самаре "потеплеет" до -3°C

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В Приволжском УГМС опубликовали краткосрочный прогноз погоды на 15-18 декабря в Самаре и области. По прогнозам синоптиков, холода отступят: уже к началу следующей недели дневная температура воздуха составит -3 градуса.