В Самаре автобусные маршруты №39 и №53 переведут на брутто-контракты

С 1 января 2024 г. в Самаре перевозчиков на автобусных маршрутах №39 и №53 переведут на контракты с оплатой транспортной работы, или, так называемые, брутто-контракты, сообщает мэрия города.

Данная модель предполагает оплату за конкретное количество рейсов. Таким образом, перевозчик будет ориентироваться не на количество пассажиров в автобусе, а на соблюдение регулярного маршрута. Если договорные обязательства не соблюдаются, то могут применяться серьезные штрафные санкции. Средства, которые предприятия будут выручать из оплаты транспортной работы, предполагается направлять в том числе на закупку подвижного состава.

Руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин напомнил: в текущем году на оплату по транспортной работе перешли маршруты автобусов № 3 "Поселок Шмидта — площадь Революции" и № 13 "Поселок Шмидта — Губернский рынок".

По той же системе будет работать автобусный маршрут №84, следующий от ул. Батайской до Железнодорожного вокзала.