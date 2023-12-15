На автобусный маршрут № 52 в Самаре добавят два автобуса

В Самаре на автобусном маршруте № 52 "Автостанция "Аврора" — Железнодорожный вокзал" будут работать два дополнительных автобуса. Об этом на встрече властей города с жителями рассказал заместитель директора ООО "Самара Авто Газ" Александр Кочерыгин.

Заместитель руководителя департамента транспорта Александр Ерополов также добавил, что водительский состав на данном маршруте будет переукомплектован.

"Все маршруты, на которые поступают жалобы, мы берем "на карандаш". Особенное внимание уделяется тем автобусам, у которых практически нет альтернативы, — отметил Александр Ерополов. — Сейчас принимаем конкретные меры по маршруту № 52, в частности комплектуется другой водительский состав. Постараемся значительно улучшить его работу до конца года, а к февралю — наладить ее в полном объеме".