Стало известно расписание СВП через Волгу с 16 декабря

С 16 декабря в связи с тяжелой ледовой обстановкой на р. Волга работа судов на воздушной подушке на линии "Самара - Рождествено" будет временно осуществляться:

— из Самары первый рейс 10:00, последний рейс 16:00;

— из Рождествено первый рейс 10:15, последний рейс 16:15;

— заход на "Проран" в 10:00 и в 15:00.

Отправление СВП по наполнению.

При ухудшении ледовой обстановки движение СВП может быть прекращено.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского пароходства и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.