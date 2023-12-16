"Т Плюс" и "Кванториум 63 региона" подписали Соглашение о сотрудничестве

ПАО "Т Плюс" и "Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества" (Кванториум 63 региона) подписали Соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную разработку и реализацию общеразвивающих программ, учебных и воспитательных проектов, курсов с профильной направленностью.

Самарский филиал "Т Плюс" активно взаимодействует с различными учебными заведениями, реализует совместные программы, направленные на поддержку перспективных абитуриентов и студентов. Не является исключением и "Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества". Тесное взаимодействие энергокомпании с юными изобретателями и педагогами дает возможность совместно реализовывать актуальные технологические проекты.

"Теплоэнергетика — плодотворная отрасль для приложения инженерной мысли, особенно молодым ребятам, которые могут под новым углом посмотреть на отработанную десятилетиями технологию производства тепловой и электрической энергии. Со своей стороны, общение со специалистами энергокомпании и совместное решение производственных кейсов даст юным изобретателям стимул к дальнейшему развитию профессиональных компетенций", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.

"Важно, чтобы дети занимались не абстрактными проектами, а решали реальные задачи предприятий из различных сфер. Поэтому одним из наиболее эффективных направлений в части технического творчества является проектная деятельность совместно с нашими партнерами. Уверен, что вместе с компанией "Т Плюс" мы сможем определить интересные кейсы, связанные с энергетикой, и поможем в их нестандартном решении", — рассказал и. о. директора ГБОУДО Самарской области "Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества" Багдат Тукабайов.

Напомним, что в 2023 году "Т Плюс" и "Кванториум 63 региона" уже реализовал несколько совместных акций. В частности, воспитанники тольяттинского отделения посетили с экскурсией ТЭЦ ВАЗа, а самарские изобретатели познакомились с работой Лаборатории металлов и сварки, а также получили техническое задание на изготовление робота для обследования состояния тепловых сетей.