"Т Плюс" и "Кванториум 63 региона" подписали Соглашение о сотрудничестве

ПАО "Т Плюс" и "Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества" (Кванториум 63 региона) подписали Соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную разработку и реализацию общеразвивающих программ, учебных и воспитательных проектов, курсов с профильной направленностью.
Самарский филиал "Т Плюс" активно взаимодействует с различными учебными заведениями, реализует совместные программы, направленные на поддержку перспективных абитуриентов и студентов. Не является исключением и "Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества". Тесное взаимодействие энергокомпании с юными изобретателями и педагогами дает возможность совместно реализовывать актуальные технологические проекты.
"Теплоэнергетика — плодотворная отрасль для приложения инженерной мысли, особенно молодым ребятам, которые могут под новым углом посмотреть на отработанную десятилетиями технологию производства тепловой и электрической энергии. Со своей стороны, общение со специалистами энергокомпании и совместное решение производственных кейсов даст юным изобретателям стимул к дальнейшему развитию профессиональных компетенций", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.
"Важно, чтобы дети занимались не абстрактными проектами, а решали реальные задачи предприятий из различных сфер. Поэтому одним из наиболее эффективных направлений в части технического творчества является проектная деятельность совместно с нашими партнерами. Уверен, что вместе с компанией "Т Плюс" мы сможем определить интересные кейсы, связанные с энергетикой, и поможем в их нестандартном решении", — рассказал и. о. директора ГБОУДО Самарской области "Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества" Багдат Тукабайов.
Напомним, что в 2023 году "Т Плюс" и "Кванториум 63 региона" уже реализовал несколько совместных акций. В частности, воспитанники тольяттинского отделения посетили с экскурсией ТЭЦ ВАЗа, а самарские изобретатели познакомились с работой Лаборатории металлов и сварки, а также получили техническое задание на изготовление робота для обследования состояния тепловых сетей.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.