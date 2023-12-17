В Тольятти будет залито больше 45 катков

В Тольятти продолжается работа по заливке дворовых и школьных катков. Ледовые площадки будут доступны горожанам на протяжении всего зимнего сезона.

По информации департамента городского хозяйства администрации Тольятти, повторная заливка будет производится по мере необходимости, в зависимости от погодных условий.

В этом году для досуга тольяттинцев организовано 45 катков, 28 из которых расположены внутри жилых кварталов, еще 18 — на территории общеобразовательных школ. Также заливку катков планируют осуществить ряд коммерческих организаций. Таким образом уже в преддверии Нового года жители Тольятти смогут активно отдохнуть на более чем 45 ледовых площадках.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.