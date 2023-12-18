Киновед и доктор философии Наталья Рябчикова расскажет самарцам о первой в мире киношколе

В субботу, 23 декабря в 18:00 в кинотеатре "Художественный" пройдет лекция "Кузница кинокадров: чему учила первая в мире киношкола" (12+) историка кино, киноведа, переводчика, доктора философии (PhD) Натальи Рябчиковой. Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках Года педагога и наставника.

Первым учебным заведением по кинопрофилю в мире считается московская Госкиношкола. Она была открыта в сентябре 1919 года, а в 1923-м преобразована в Государственный техникум кинематографии.

Первый выпуск студентов состоялся лишь спустя 8 лет после открытия школы, в 1927 году. Системным кинообразование в СССР стало к 1930-м — техникум преобразовали в институт, где на пяти факультетах обучалось более 500 студентов. А в 1934 году уже бывшая Госкиношкола стала Высшим государственным институтом кинематографии — ВГИК.

Кем были преподаватели Госкиношколы, кого и каким профессиям они учили? Как создавалась и менялась структура будущего института кинематографии? Как шла работа в мастерских? Какие программы использовали педагоги? Как художественные и политические изменения в сталинский период отражались на составе педагогов и манере преподавания? Каким образом обучение во ВГИКе с начала 1930-х до начала 1950-х отражало события, происходившие в большом кинематографе и культуре в целом: опалы режиссеров и фильмов, репрессии, эвакуацию, борьбу с космополитами? Можно ли было укрыться от этих событий в стенах института? На лекции Наталья Рябчикова ответит на эти и другие вопросы.

После лекции, в 19:00, пройдет показ комедийного фильма "Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков" (1924 год, 12+, режиссер: Лев Кулешов — советский кинорежиссер, актер, сценарист, теоретик кино, один из основателей и первых педагогов ВГИКа, народный артист РСФСР).

Место проведения мероприятия — Центр Российской кинематографии "Художественный" (ул. Куйбышева, 105). Вход на мероприятие бесплатный. Количество мест ограничено (не более 90 человек).

Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.