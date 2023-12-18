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Кино Культура

Киновед и доктор философии Наталья Рябчикова расскажет самарцам о первой в мире киношколе

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 декабря в 18:00 в кинотеатре "Художественный" пройдет лекция "Кузница кинокадров: чему учила первая в мире киношкола" (12+) историка кино, киноведа, переводчика, доктора философии (PhD) Натальи Рябчиковой. Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках Года педагога и наставника.

Первым учебным заведением по кинопрофилю в мире считается московская Госкиношкола. Она была открыта в сентябре 1919 года, а в 1923-м преобразована в Государственный техникум кинематографии.

Первый выпуск студентов состоялся лишь спустя 8 лет после открытия школы, в 1927 году. Системным кинообразование в СССР стало к 1930-м — техникум преобразовали в институт, где на пяти факультетах обучалось более 500 студентов. А в 1934 году уже бывшая Госкиношкола стала Высшим государственным институтом кинематографии — ВГИК.

Кем были преподаватели Госкиношколы, кого и каким профессиям они учили? Как создавалась и менялась структура будущего института кинематографии? Как шла работа в мастерских? Какие программы использовали педагоги? Как художественные и политические изменения в сталинский период отражались на составе педагогов и манере преподавания? Каким образом обучение во ВГИКе с начала 1930-х до начала 1950-х отражало события, происходившие в большом кинематографе и культуре в целом: опалы режиссеров и фильмов, репрессии, эвакуацию, борьбу с космополитами? Можно ли было укрыться от этих событий в стенах института? На лекции Наталья Рябчикова ответит на эти и другие вопросы.

После лекции, в 19:00, пройдет показ комедийного фильма "Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков" (1924 год, 12+, режиссер: Лев Кулешов — советский кинорежиссер, актер, сценарист, теоретик кино, один из основателей и первых педагогов ВГИКа, народный артист РСФСР).

Место проведения мероприятия — Центр Российской кинематографии "Художественный" (ул. Куйбышева, 105). Вход на мероприятие бесплатный. Количество мест ограничено (не более 90 человек).

Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

Наталья Рябчикова — главный научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова, научный редактор киноведческой артели 1895.io и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ. Составитель и редактор нескольких книг по истории советского кино, а также теории и педагогическому наследию Сергея Эйзенштейна. Соведущая подкаста "Свидетели Эйзенштейна" (16+) в рамках проекта Первого канала "Подкаст.лаб". С 2006 года публикует статьи и материалы по истории кино в журналах "Киноведческие записки", "Искусство кино", "Театр. Живопись. Кино. Музыка", Studies in Russian and Soviet Cinema, Apparatus и других. С 2021 года — редактор-составитель (вместе со Станиславом Дединским) серии книг-путеводителей о фильмах "Июльский дождь" (12+), "Берегись автомобиля"(12+), "Иван Грозный" (12+),"Долгая счастливая жизнь" (12+), "Я шагаю по Москве" (12+), "История Аси Клячиной" (12+).

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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