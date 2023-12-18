На ул. Ново-Садовой в Самаре трамвай сошел с рельсов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник утром, 18 декабря, на ул. Ново-Садовой в Самаре произошло ДТП, связанное с трамваем. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.