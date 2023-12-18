"Ингосстрах" вновь установил необычную новогоднюю ёлку возле Большого театра

На Театральную площадь вернулась новогодняя ёлка "Ингосстраха", которая так полюбилась москвичам и гостям столицы. Тема ёлки — балет П. И. Чайковского "Щелкунчик". Спектакль давно стал обязательным символом Нового года и предвестником волшебной сказки.

Новогодняя ёлка сделана в форме оригинальной конструкции высотой десять метров и напоминает большой праздничный торт. Многоярусная ёлка выполнена в белом цвете, украшена световыми гирляндами и светится изнутри. Если заглянуть в специальные вертикальные прорези первого яруса, можно увидеть шестнадцать различных сцен из балета "Щелкунчик". На всех ярусах ёлки расположены персонажи балета: Щелкунчик-игрушка, Мари, Дроссельмейер, Мышиный король и мыши, а на самой вершине — Щелкунчик-принц. А ещё ёлка — музыкальная — прохожие могут услышать две знаменитые мелодии из балета: танец Феи драже и адажио — главную тему спектакля.

Автором концепции и дизайна стал обладатель премии ТЭФИ Антон Ненашев — арт-директор конкурса "Евровидение-2009" и Церемонии открытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

"Одной из главных традиций зимних праздников в Москве считается посещение балета "Щелкунчик". Уже второй год подряд "Ингосстрах" дарит городу особенную ёлку, благодаря которой насладиться "Щелкунчиком" могут все, а не только те, кто смог попасть на постановку в Большой", — комментирует Антон Ненашев.

Увидеть ёлку "Ингосстраха" возле Большого театра и прикоснуться к захватывающему миру балета можно до конца февраля.