"Ингосстрах" вновь установил необычную новогоднюю ёлку возле Большого театра

На Театральную площадь вернулась новогодняя ёлка "Ингосстраха", которая так полюбилась москвичам и гостям столицы. Тема ёлки — балет П. И. Чайковского "Щелкунчик". Спектакль давно стал обязательным символом Нового года и предвестником волшебной сказки.
Новогодняя ёлка сделана в форме оригинальной конструкции высотой десять метров и напоминает большой праздничный торт. Многоярусная ёлка выполнена в белом цвете, украшена световыми гирляндами и светится изнутри. Если заглянуть в специальные вертикальные прорези первого яруса, можно увидеть шестнадцать различных сцен из балета "Щелкунчик". На всех ярусах ёлки расположены персонажи балета: Щелкунчик-игрушка, Мари, Дроссельмейер, Мышиный король и мыши, а на самой вершине — Щелкунчик-принц. А ещё ёлка — музыкальная — прохожие могут услышать две знаменитые мелодии из балета: танец Феи драже и адажио — главную тему спектакля.
Автором концепции и дизайна стал обладатель премии ТЭФИ Антон Ненашев — арт-директор конкурса "Евровидение-2009" и Церемонии открытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
"Одной из главных традиций зимних праздников в Москве считается посещение балета "Щелкунчик". Уже второй год подряд "Ингосстрах" дарит городу особенную ёлку, благодаря которой насладиться "Щелкунчиком" могут все, а не только те, кто смог попасть на постановку в Большой", — комментирует Антон Ненашев.
Увидеть ёлку "Ингосстраха" возле Большого театра и прикоснуться к захватывающему миру балета можно до конца февраля.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.