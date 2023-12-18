С 19 декабря вновь изменится расписание СВП на Волге

С 19 декабря в связи с тяжелой ледовой обстановкой на р. Волга работа СВП на линии "Самара-Рождествено" будет временно осуществляться по измененной схеме.

— из Самары первый рейс 08:00, последний рейс 16:45;

— из Рождествено первый рейс 08:15, последний рейс 17:00;

— заход на "Проран" в 10:00 и в 15:00.

Отправление СВП по наполнению.

При ухудшении ледовой обстановки движение СВП может быть прекращено. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефону 8(846)222-93-37, 89170114221.



