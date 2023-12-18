Коррекционные школы Самарской области обновляют инфраструктуру

Создание новых учебных программ, мастерских, библиотек, обустройство кабинетов для коррекционных и развивающих занятий — такие возможности появляются у образовательных учреждений, участвующих в федеральном проекте "Доброшкола". В их числе — школа-интернат № 4 города Тольятти. В результате ремонта и модернизации для её воспитанников, детей с ограниченными возможностями здоровья, открыты специализированные мастерские гончарного и типографического производства, фотостудия, кабинеты программирования, психолога, логопеда и дефектолога.
В России работают порядка 1,5 тыс. коррекционных школ. Цель проекта "Доброшкола" — обновить к 2024 году материально-техническую базу половины из них. Для ребят с инвалидностью и ОВЗ это не просто отремонтированные помещения, современное оборудование, интересные занятия творчеством — это возможность на новом уровне получать знания для взрослой жизни и овладевать ремеслом, которое в будущем способно стать профессией.
Помимо общеобразовательных занятий воспитанники тольяттинской школы-интерната № 4 теперь могут изучить, как работают гончарный круг, муфельная печь или 3D-принтер, освоить азы программирования и робототехники, попробовать себя в фото-видеостудии в роли журналиста, сценариста, фотографа, видеооператора.
Часть программ новых пространств, например, гончарной мастерской, ориентирована на слабовидящих детей. "Лепка из глины — самый осязаемый вид творчества, который способствует развитию мелкой моторики рук и зрительной памяти, развивает наглядно-образное мышление. Огромным плюсом является то, что дети способны представлять форму предмета с закрытыми глазами, а это значит, что их изделие может приобрести законченный вид даже при остаточном зрении или полном его отсутствии", — поясняет педагог дополнительного образования Диана Белова.
"Я одним из первых записался в кружок "Гончарное ремесло". Мне так нравится работать на гончарном круге! Удивительно, что в твоих руках кусочек глины превращается в необыкновенные вещи", — делится Сергей Куркин, ученик 6 "Б" класса.
Воспитанники школы имели возможность проявить свои творческие способности уже на этапе ремонта: ребятам и их родителям предложили поучаствовать в разработке дизайн-проекта новых кабинетов и учебных пространств.
В рамках проекта "Доброшкола" национального проекта "Образование" тольяттинская школа-интернат № 4 получила из федерального и областного бюджета почти 8,2 млн рублей. Всего же с 2019 по 2022 годы была обновлена инфраструктура 637 коррекционных школ России. По плану за 2023 год еще 139 школ страны вовлечено в проект. Новые возможности для развития и самореализации появятся у тысяч ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.