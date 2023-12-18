Коррекционные школы Самарской области обновляют инфраструктуру

Создание новых учебных программ, мастерских, библиотек, обустройство кабинетов для коррекционных и развивающих занятий — такие возможности появляются у образовательных учреждений, участвующих в федеральном проекте "Доброшкола". В их числе — школа-интернат № 4 города Тольятти. В результате ремонта и модернизации для её воспитанников, детей с ограниченными возможностями здоровья, открыты специализированные мастерские гончарного и типографического производства, фотостудия, кабинеты программирования, психолога, логопеда и дефектолога.

В России работают порядка 1,5 тыс. коррекционных школ. Цель проекта "Доброшкола" — обновить к 2024 году материально-техническую базу половины из них. Для ребят с инвалидностью и ОВЗ это не просто отремонтированные помещения, современное оборудование, интересные занятия творчеством — это возможность на новом уровне получать знания для взрослой жизни и овладевать ремеслом, которое в будущем способно стать профессией.

Помимо общеобразовательных занятий воспитанники тольяттинской школы-интерната № 4 теперь могут изучить, как работают гончарный круг, муфельная печь или 3D-принтер, освоить азы программирования и робототехники, попробовать себя в фото-видеостудии в роли журналиста, сценариста, фотографа, видеооператора.

Часть программ новых пространств, например, гончарной мастерской, ориентирована на слабовидящих детей. "Лепка из глины — самый осязаемый вид творчества, который способствует развитию мелкой моторики рук и зрительной памяти, развивает наглядно-образное мышление. Огромным плюсом является то, что дети способны представлять форму предмета с закрытыми глазами, а это значит, что их изделие может приобрести законченный вид даже при остаточном зрении или полном его отсутствии", — поясняет педагог дополнительного образования Диана Белова.

"Я одним из первых записался в кружок "Гончарное ремесло". Мне так нравится работать на гончарном круге! Удивительно, что в твоих руках кусочек глины превращается в необыкновенные вещи", — делится Сергей Куркин, ученик 6 "Б" класса.

Воспитанники школы имели возможность проявить свои творческие способности уже на этапе ремонта: ребятам и их родителям предложили поучаствовать в разработке дизайн-проекта новых кабинетов и учебных пространств.

В рамках проекта "Доброшкола" национального проекта "Образование" тольяттинская школа-интернат № 4 получила из федерального и областного бюджета почти 8,2 млн рублей. Всего же с 2019 по 2022 годы была обновлена инфраструктура 637 коррекционных школ России. По плану за 2023 год еще 139 школ страны вовлечено в проект. Новые возможности для развития и самореализации появятся у тысяч ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.