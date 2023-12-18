В Самаре с января 2024 года появится Дирекция межвузовского кампуса

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В Самаре с 1 января 2024 года будет создана автономная некоммерческая организация "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области". Соответствующее постановление подписала и. о. первого вице-губернатора Самарской области Наталья Катина.