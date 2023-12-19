"Дожди и +4°C": оттепель в Самарской области сохранится до конца недели

Специалисты Приволжского УГМС составили прогноз погоды по Самарской области до конца недели. По мнению синоптиков, в регионе, как в целом, на Средней Волги, в ближайшие дни установится оттепель, дневная температура будет плюсовой.
"Начавшаяся рабочая неделя ожидается неустойчивой и очень теплой. Установившийся в средней тропосфере западно-восточный перенос воздушных масс начнет "закачивать" в регион насыщенный влагой воздух Атлантики. Прохождение фронтальных разделов вызовет осадки разной интенсивности в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь. Температура воздуха в ночные часы останется вблизи нулевой отметки, дневная же температура в большинстве районов будет положительной", - отмечается в сообщении Приволжского УГМС.
Во вторник днем, 19 декабря, в Самаре облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный, 6…11 м/с. Температура воздуха 0…-2 °C.
20 и 21 декабря в регионе сохранится облачность, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха в ночные часы +1…-4 °C, днем -1…+4 °C.
В пятницу, 22 числа, в Самарской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер южный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 °C, днем -1…+4 °C.
23 декабря облачность и осадки сохранятся, температура останется та же, ветер изменит направление на юго-восточное и будет дуть со скоростью 8…13 м/с.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.