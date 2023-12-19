"Дожди и +4°C": оттепель в Самарской области сохранится до конца недели

Специалисты Приволжского УГМС составили прогноз погоды по Самарской области до конца недели. По мнению синоптиков, в регионе, как в целом, на Средней Волги, в ближайшие дни установится оттепель, дневная температура будет плюсовой.

"Начавшаяся рабочая неделя ожидается неустойчивой и очень теплой. Установившийся в средней тропосфере западно-восточный перенос воздушных масс начнет "закачивать" в регион насыщенный влагой воздух Атлантики. Прохождение фронтальных разделов вызовет осадки разной интенсивности в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь. Температура воздуха в ночные часы останется вблизи нулевой отметки, дневная же температура в большинстве районов будет положительной", - отмечается в сообщении Приволжского УГМС.

Во вторник днем, 19 декабря, в Самаре облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный, 6…11 м/с. Температура воздуха 0…-2 °C.

20 и 21 декабря в регионе сохранится облачность, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха в ночные часы +1…-4 °C, днем -1…+4 °C.

В пятницу, 22 числа, в Самарской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер южный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 °C, днем -1…+4 °C.

23 декабря облачность и осадки сохранятся, температура останется та же, ветер изменит направление на юго-восточное и будет дуть со скоростью 8…13 м/с.