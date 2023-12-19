В Тольятти подрядчик попал в "черный список", сорвав контракт с мэрией

Мэрия Тольятти обратилась в УФАС по Самарской области с требованием включить ООО "Плюс" в реестр недобросовестных поставщиков. По мнению чиновников, компания нарушила сроки выполнения работ по контракту на сумму 1,1 млн рублей на ремонт наружного освещения.

Сотрудники антимонопольного органа установили, что контракт между мэрией и ООО "Плюс" был заключен 28 сентября 2023 года. Согласно техзаданию, подрядчик должен был в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта выполнить ремонтные работы. Однако по состоянию на 26 октября компания так и не выполнила своих обязательств перед администрацией.

"Так как подрядчиком не были предприняты все необходимые и разумные меры с целью надлежащего исполнения контракта, Самарское УФАС России приняло решение о включении ООО "ПЛЮС" в РНП сроком на два года, - отмечается в сообщении ведомства.