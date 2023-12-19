В Самаре состоится международная матчевая встреча по боксу

В воскресенье, 24 декабря, в 16:30 Самаре пройдет международная матчевая встреча по боксу "Бокс на Волге" между командами двух стран-лидеров мирового бокса — сборной России и сборной Республики Куба (6+). Встреча состоится на площадке самарского спортивно-культурного комплекса "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" при поддержке правительства Самарской области.

Вопреки ограничениям, налагаемым на наших спортсменов недружественными странами, Россия и, в частности, Самарская область, остается надежным партнером международного спортивного сообщества, а также открытой и гостеприимной площадкой для проведения международных соревнований.

Дружеская матчевая встреча объединит боксеров двух стран и послужит укреплению национальной системы спорта. В 2023 году отмечается 100-летие минспорта России как государственного органа управления физической культуры и спорта.Турнир послужит решению важных государственных задач по физическому воспитанию, вовлечению граждан в занятия физической культурой и спортом.

"В этом году в нашем регионе мы провели уже две международные матчевые встречи. В губернию приезжали команды из республики Беларусь и Сербии. Эти соревнования смогли посетить юные спортсмены-боксеры со всех уголков нашей области. Для них увидеть, как соревнуются великие спортсмены, — это большое событие и одновременно импульс для развития бокса в регионе. Тем более что в программе мы и на этот раз запланировали мастер-класс, который для юных спортсменов проведет опытный, именитый боксер. После таких событий мы традиционно наблюдаем приток юных спортсменов в секции бокса", — отметил председатель наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса, врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Так, в преддверии турнира, 24 декабря, в 13 часов на площадке Дворца спорта пройдет физкультурно спортивное мероприятие для юных боксеров из спортшкол Самарской области. Для них проведет мастер класс депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, чемпион мира по версии WBO, непобежденный профессиональный боксер Дмитрий Пирог. Он также станет почетным гостем вечера вместе с двукратным олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Вэла Баркера Олегом Саитовым, бронзовым призером летних Олимпийских игр в Атланте- 1996, серебряным призером Игр в Сиднее-2000 Раимкулем Малахбековым и чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA Николаем Валуевым.

В рамках матчевой встречи пройдет пять поединков. Каждый будет состоять из четырех раундов по три минуты, в соответствии с правилами профессионального бокса. На ринг выйдут титулованные спортсмены мирового бокса.

В весовой категории до 51 кг встретятся обладатель Кубка Европы по боксу, чемпион России Баир Батлаев и бронзовый призер чемпионата мира Алехандро Кларо Физ. Бой в весовой категории до 57 кг пройдет между призером Кубка мира Русланом Белоусовым и серебряным призером чемпионата мира Саидель Орта Родригесом.

Член сборной России по боксу, мастер спорта России, чемпион России Игорь Свиридченков выйдет на ринг против участника чемпиона мира Хорхе Куэльяр Терри в весе до 71 кг. Бой в категории до 80 кг пройдет между серебряным призером чемпионата мира, трехкратным чемпионом России Джамбулатом Бижамовым и двукратным олимпийским чемпионом Арленом Лопесом.

В весовой категории до 92 кг выступят бронзовый призер чемпионата России 2023 года, победитель Боливарианских игр Сергей Слободян и двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Хулио Сезар Ла Круза.

Вход свободный при наличии свободных мест. Организаторы мероприятия рекомендуют заблаговременно забронировать пригласительные билеты по телефону: (846) 933-41-55.