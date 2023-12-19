"Нефтяной продукт" не смог снять арест с имущества по уголовному делу экс-менеджеров ТоАЗа

ООО "Нефтяной продукт", аффилированное прежним владельцам АО "Тольяттиазот", не смогло снять арест с имущества и счетов фирмы, который наложен в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В понедельник, 18 декабря, Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалоб представителя ООО на решения суда первой инстанции об аресте.

Напомним, в Тольятти готовится к слушанию уголовное дело по обвинению бывшего гендиректора АО "Тольяттиазот" Дмитрия Межеедова, возглавлявшего предприятие в 2019–2021 гг., и руководителей компаний-контрагентов ТоАЗа Руслана Багаудинова, Лидии Котовенко и Магомеда Шишханова, к которым предъявлен гражданский иск на сумму в почти 2 млрд рублей. По мнению следствия, Межеедов оплачивал подрядчикам договорные работы, которые не исполнялись.

Все обвиняемые в международном розыске и дело будет слушаться заочно.

В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемых, их родственников и аффилированных предприятий был наложен арест, который в октябре был продлен.

ООО "Нефтяной продукт" было учреждено в 2016 г. в Тольятти. В марте 2023 г. компания сменила регистрацию на московскую. В 2018–2020 гг. она показывала выручку в 200-300 млн руб. при чистой прибыли 0,7-1,5 млн рублей. За 2022 г. компания выручила всего 840 тыс. руб., однако показала прибыль в 41,4 млн рублей. На балансе компании числятся активы на 1,86 млрд рублей.

В 2021 г. ООО "Нефтяной продукт" стало правопреемником обанкротившегося тольяттинского Банка развития технологий и сбережений (РТС-банка), также аффилированного "Тольяттиазоту". К ООО в том числе перешли права требования к АО "Ульяновскэнерго" на 235,5 млн руб. по договорам кредитования.

При этом ранее в СМИ появлялась информация, что когда активы беглых владельцев и управленцев группы "ТоАЗ" Сергея Махлая, Андреаса Циви и других арестовали и возникла реальная угроза их изъятия в рамках гражданского иска потерпевших по уголовному делу, была реализована масштабная схема фиктивного кредитования с участием "Томета", Тольяттихимбанка и "Ульяновскэнерго". РТС-банк в этом контексте ранее не упоминался.

По мнению представителя "Нефтяного продукта" Натальи Тамаровой, в ходе предварительного следствия гражданский иск не был подтвержден, и не было доказано, что "Нефтяной продукт" является аффилированной Шишханову фирмой, и потому продление ареста банковских счетов предприятия незаконен. Их арест выгоден АО "Ульяновскэнерго", которое таким образом может не перечислять ООО "Нефтяной продукт" задолженность, которую, кстати, безоговорочно признал в арбитраже.

Представитель же прокуратуры считает, что факт аффилированости был доказан показаниями ряда свидетелей, и потому решение об аресте имущества фирмы законно и обоснованно. Суд встал на сторону обвинения и оставил решение Самарского районного суда в силе.