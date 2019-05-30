В МВД РФ направлены материалы о выводе активов РТС-Банка

В управление МВД России по г. Тольятти и Следственный департамент МВД РФ направлены материалы по признакам вывода активов, о недостаче налички и отсутствии документов о задолженности перед АО "Банк развития технологий и сбережений" (РТС-Банк), сообщается в отчете временной администрации.

Напомним, 14 марта у банка была отозвана лицензия, а в середине мая его признали банкротом.

В ходе ревизии ценностей РТС-Банка в сейфовой комнате обнаружилась недостача денежной наличности. По этому факту проводится проверка местными органами полиции на признаки злоупотребления полномочиями и хищения. Кроме того, в банке не обнаружили кредитно-обеспечительных документов. По этому поводу проверку возбудили также в Тольятти в середине апреля.

8 мая временная администрация направила обращение в следственный департамент МВД России на предмет вывода активов РТС-Банка. Информация от ведомства пока не поступала.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 0,9 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере более 1,3 млрд рублей.

"Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений", - сообщает пресс-служба Банка России.