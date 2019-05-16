Арбитражный суд признал банкротом тольяттинский РТС-Банк

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом АО "Банк развития технологий и сбережений" (РТС-Банк, Тольятти), сообщает РАПСИ.

Напомним, регулятор 14 марта отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

"Бизнес-модель АО "РТС-Банк" носила кэптивный характер. Основным видом деятельности являлось кредитование компаний с целью финансирования ряда строительных проектов. Возникшие трудности в реализации указанных проектов привели к формированию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов — более 60% кредитного портфеля сформированы проблемной и безнадежной ссудной задолженностью", — сообщил ЦБ РФ.

Кроме того, банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем регулятор неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.

По информации ЦБ, в целях сокрытия реального финансового положения банка и искусственного поддержания величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов РТС-Банка осуществлялись непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции.

В деятельности РТС-Банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, отметил регулятор.