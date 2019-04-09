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В капитале РТС-банка обнаружена дыра в 450 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Временная администрация АО "Банк развития технологий и сбережений" (РТС-Банк) проанализировала финансовое состояние организации и выявила разницу между активами и обязательствами в размере почти 459 млн руб., следует из отчета.

Фото: https://www.facebook.com/rtsbank.ru

Напомним, 14 марта ЦБ отозвал лицензию у тольяттинского банка. Причиной тому послужили накопления значительного объема проблемных активов - более 60% кредитного портфеля, снижение капитала на 40%, непрозрачные операции. В конце марта в самарский арбитраж поступил иск о банкротстве РТС-банка.

Согласно отчету временной администрации, активов у организации должно быть 1,4 млрд руб., однако после проверки выяснилась другая цифра - чуть более 890 млн рублей. Разница возникла в основном из-за показателей чистой ссудной задолженности, оцениваемой по амортизированной стоимости: на балансе - почти 1,2 млрд руб., проверка показала 637 млн рублей.

Обязательства РТС-банка составляют 1,35 млрд руб., из них 1,33 млрд - средства клиентов.

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