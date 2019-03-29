ЦБ подал заявление о банкротстве РТС-Банка

Центральный банк Российской Федерации и отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ подали иск о банкротстве АО "Банк развития технологий и сбережений" (РТС-Банк), заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Самарской области 28 марта.

Напомним, 14 марта регулятор отозвал лицензию у тольяттинского банка, в нем назначена временная администрация. Причиной тому послужили накопления значительного объема проблемных активов — более 60% кредитного портфеля, снижение капитала на 40%, непрозрачные операции.