ЦБ подал заявление о банкротстве РТС-Банка

Центральный банк Российской Федерации и отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ подали иск о банкротстве АО "Банк развития технологий и сбережений" (РТС-Банк), заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Самарской области 28 марта.
Напомним, 14 марта регулятор отозвал лицензию у тольяттинского банка, в нем назначена временная администрация. Причиной тому послужили накопления значительного объема проблемных активов — более 60% кредитного портфеля, снижение капитала на 40%, непрозрачные операции.
РТС-банк работал с 2002 года. По состоянию на 1 октября 2018 г. капитал банка оценивался в 458,5 млн руб., активы — 1,7 млрд рублей. По величине активов на 1 марта 2019 г., по данным ЦБ, кредитная организация занимала 332-е место в банковской системе страны.