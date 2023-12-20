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Власть и политика

Депутаты Самарской губернской думы исполнят желания детей из города Снежное

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губернской думы традиционно принимают участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Напомним, "Елка желаний" появилась в Самарской области 17 лет назад, была подхвачена другими российскими регионами и стала всероссийской благотворительной акцией. Она исполняет заветные мечты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ребят из многодетных семей и тех, что находятся в трудной жизненной ситуации, детей участников специальной военной операции. Такие акции проводятся во всех муниципальных образованиях губернии.

Новогодняя ель в здании областного парламента уже второй год украшена открытками детей из города Снежное Донецкой народной республики. Как отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, депутаты регионального законодательного собрания помогают в восстановлении мирной жизни в донецком городе. В этом году на "Елке желаний" — открытки от 121 маленького жителя Снежного.

"Каждому нужна забота и внимание, тем более ребятам из нашего подшефного города. Их детство выпало на очень непростое время. Депутаты уже покупают подарки, все они будут доставлены в ближайшее время в Снежное. До Нового года обязательно успеем!" — подчеркнул Геннадий Котельников.

"Для каждого из нас большое счастье делать детям подарки. Вдвойне это приятно делать в канун Нового года, детям из ставшего нам родным города Снежное. Пожелаем им удачи, и обязательно исполним их пожелания!" — отметила первый заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Марина Антимонова, выбрав новогодние открытки с "Елки желаний".

Руководитель фракции КПРФ, заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин уверен, что каждый человек может примерить на себя роль новогоднего волшебника.

"Каждый человек, у которого доброе сердце и широкая душа, внесет свой вклад, чтобы у ребят был настоящий праздник. Они верят в чудеса, и мы выполним роль Деда Мороза и Снегурочки!" — сказал депутат.

"Побыть Дедом Морозом — это хорошая добрая возможность исполнить желания. Все-таки дети верят, верят в другой мир, мир щедрых и добрых людей, где они могут найти защиту и заботу", — рассказал руководитель фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" в Самарской губернской думе Михаил Маряхин.

Руководитель фракции "Новые люди" в Самарской губернской думе Роман Маркаров отметил, что рад исполнить сокровенные желания детей из Снежного: "Акция "Елка желаний" вдохновляет на поступки. Очень приятно исполнить желания этих ребят. Хотелось бы пожелать им самореализации, найти себя в будущем".

Уже на этой неделе подарки парламентарии направят в Снежное, чтобы они вовремя прибыли к адресатам.

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