Специалисты Сбербанка оценят проекты студентов ТГУ

Обновлено соглашение о сотрудничестве между Тольяттинским госуниверситетом (ТГУ) и Сбербанком. Договор 18 декабря подписали региональный директор Самарского отделения № 6991 ПАО "Сбербанк" Дмитрий Полулех и ректор ТГУ Михаил Криштал. В документ включены дополнительные пункты о совместной реализации сторонами акселерационных и других образовательных программ, направленных на развитие молодёжного технологического предпринимательства и предпринимательских инициатив.
ТГУ и Сбербанк связывают давние партнерские отношения. В 2018 году был подписан один из первых в России кредитных договоров между федеральным бюджетным образовательным учреждением и Сбербанком. Это, по словам Михаила Криштала, позволяет ТГУ безболезненно проходить определённые моменты, связанные с цикличностью поступления средств от студентов, а главное — высвобождать в нужный момент финансы на развитие университета и эффективно их расходовать. В 2020 году банк подписал с университетом соглашение на оперативное предоставление банковских гарантий, что дало возможность ТГУ участвовать в конкурсах и исполнять контракты с контрагентами на проведение научно-исследовательских изысканий, оказание образовательных услуг и выполнение других работ. Кроме того, Сбербанк помог ТГУ осуществить кампусный проект, благодаря которому была повышена безопасность университета.
В рамках обновленного соглашения ПАО "Сбербанк" выступает уже не только финансовым партнером ТГУ. Представители кредитной организации станут экспертами при оценке проектных инициатив, реализуемых студентами ТГУ, и будут оказывать менторскую поддержку студенческих проектных команд. В договор также включены пункты, касающиеся совместной работы вуза и кредитной организации по реализации программ, которые помогут развитию в ТГУ молодежного технологического предпринимательства.
"Новый договор позволит нам расширить возможности студентов в рамках проектной деятельности. На данный момент 100% обучающихся ТГУ включены в нее, и мы стараемся, чтобы студенты получали для работы кейсы от высокотехнологичных партнеров. В том числе и от Сбербанка, который сегодня перестал быть просто банком, это целая экосистема. Надеемся, что студенты в рамках учебного процесса и при прохождении акселерационных программ смогут реализовать живые кейсы и получат хорошую методологическую поддержку от экспертов Сбербанка", — сказал ректор ТГУ Михаил Криштал.
Региональный директор Самарского отделения № 6991 ПАО "Сбербанк" Дмитрий Полулех оптимистично смотрит на расширение сотрудничества с ТГУ в части взаимодействия со студентами.
"Сотрудники Сбербанка еще активнее будут участвовать в проектной деятельности университета, проводить экспертизу студенческих проектов. Для нас это важно, так как одним из ключевых аспектов для Сбербанка является работа с молодежью, — отметил Дмитрий Полулех. — Нам есть чем поделиться со студентами. Думаю, что и студенты смогут предложить интересные для Сбербанка креативные идеи и проекты".
В ПАО "Сбербанк" заинтересованы в подготовке кадров, имеющих необходимые для цифровой экономики компетенции и навыки. Поэтому практики из банковской сферы всегда с энтузиазмом поддерживают образовательные проекты. В 2017 году в честь Дня российского студенчества университет получил от Сбербанка 71 том бизнес-литературы и десять сертификатов доступа к электронной версии этой коллекции. В 2020–2021 годах для студентов, обучавшихся по направлениям "Экономика" и "Юриспруденция", банковские специалисты провели курс лекций по организации работы с проблемными активами и просроченной задолженностью. Ежегодно студенты института финансов, экономики и управления ТГУ имеют возможность пройти стажировку в отделениях Сбербанка Самарской области с последующим трудоустройством.
В этом учебном году Сбербанк объявил для студентов ТГУ набор в Банковскую школу СБЕРА. Это образовательный интенсив, на котором можно напрямую пообщаться с топ-менеджерами Сбербанка, получить представление о работе в банковской сфере и приобрести профильные знания. Обучение проходит с декабря 2023 по апрель 2024. Все студенты получат сертификат о прохождении банковской школы, а лучшие — приглашение стать сотрудником Сбербанка.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.