16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самаре вручили премию имени Бориса Кожина Определены финалисты конкурса на премию имени Бориса Кожина Самара присоединится к проекту "Всероссийский день чтения вслух" В Самарской областной библиотеке пройдут "Театральные читки в библиотеке" Определены претенденты на первую премию имени Бориса Кожина

Литература Культура

Самаре вручили премию имени Бориса Кожина

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В минувшую пятницу, 15 декабря, в самарском Доме кино состоялась церемония награждения победителей конкурса журналистских работ на Премию имени Б.А.Кожина. Собрались участники конкурса и те, кто хорошо знал Бориса Александровича.

Фото: предоставлено организаторами

Напомним, этой весной "Метида" объявила об учреждении ежегодной Премии имени этого известного кинодраматурга, журналиста, краеведа, многолетнего главного редактора Куйбышевской студии кинохроники.

Наследие, оставленное Борисом Александровичем, бесценно. И это не только архив талантливой кинодокументалистики и интереснейшие рассказы о самарцах. Вокруг Кожина неизменно формировалась атмосфера неискоренимого позитива, любви к Самарскому краю и его обитателям, он придавал жизни вкус и смысл, генерируя поле созидания и творчества.

То, что делал Борис Александрович, нельзя предавать забвению, но задача нашей премии - не только увековечить память. Она призвана стимулировать создание творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, приумножающих то, что удалось сделать Борису Кожину.

В течение нескольких месяцев оргкомитет конкурса принимал работы авторов, а в итоге жюри назвало победителей. Ими стали доктор исторических наук, профессор и завкафедрой российской истории Самарского госуниверситета Петр Кабытов за монографию "Директор завода" (о первом директоре завода "Металлург" Павле Мочалове) и обозреватель отдела теленовостей телеканала "Самара-ГИС" Татьяна Петунина за эссе "Дон Кихот самарской хирургии" (об известном самарском хирурге, основателе куйбышевской школы сосудистой хирургии Георгии Ратнере).

И еще одно решение жюри: первое и второе места не присуждены никому. "Бронзовым" же лауреатам вручены дипломы и соответствующее вознаграждение.

"Мы сердечно благодарим за труды всех участников первой Премии Кожина и объявляем, что нераспределенные средства нынешнего призового фонда переходят на следующий год. Таким образом, премиальный фонд Премии-2024 составит 150 тыс. рублей", - заявляют организаторы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Татьяна Разумова 28 января 2015 17:25 На самарских остановках появятся "Мобильные библиотеки"

Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31