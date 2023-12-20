Самаре вручили премию имени Бориса Кожина

В минувшую пятницу, 15 декабря, в самарском Доме кино состоялась церемония награждения победителей конкурса журналистских работ на Премию имени Б.А.Кожина. Собрались участники конкурса и те, кто хорошо знал Бориса Александровича.

Напомним, этой весной "Метида" объявила об учреждении ежегодной Премии имени этого известного кинодраматурга, журналиста, краеведа, многолетнего главного редактора Куйбышевской студии кинохроники.

Наследие, оставленное Борисом Александровичем, бесценно. И это не только архив талантливой кинодокументалистики и интереснейшие рассказы о самарцах. Вокруг Кожина неизменно формировалась атмосфера неискоренимого позитива, любви к Самарскому краю и его обитателям, он придавал жизни вкус и смысл, генерируя поле созидания и творчества.

То, что делал Борис Александрович, нельзя предавать забвению, но задача нашей премии - не только увековечить память. Она призвана стимулировать создание творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, приумножающих то, что удалось сделать Борису Кожину.

В течение нескольких месяцев оргкомитет конкурса принимал работы авторов, а в итоге жюри назвало победителей. Ими стали доктор исторических наук, профессор и завкафедрой российской истории Самарского госуниверситета Петр Кабытов за монографию "Директор завода" (о первом директоре завода "Металлург" Павле Мочалове) и обозреватель отдела теленовостей телеканала "Самара-ГИС" Татьяна Петунина за эссе "Дон Кихот самарской хирургии" (об известном самарском хирурге, основателе куйбышевской школы сосудистой хирургии Георгии Ратнере).

И еще одно решение жюри: первое и второе места не присуждены никому. "Бронзовым" же лауреатам вручены дипломы и соответствующее вознаграждение.

"Мы сердечно благодарим за труды всех участников первой Премии Кожина и объявляем, что нераспределенные средства нынешнего призового фонда переходят на следующий год. Таким образом, премиальный фонд Премии-2024 составит 150 тыс. рублей", - заявляют организаторы.