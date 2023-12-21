В новом докладе президенту рабочая группа по СВО предлагает решения ряда проблем

Новые инициативы рабочей группы по СВО направлены на обеспечение дополнительных мер поддержки и уточнение действующих механизмов оказания помощи бойцам.

Как сообщает сайт ER.ru, предлагается уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников - участников СВО на период приостановления исполнительного производства.

Как рассказал глава группы, секретарь Генсовета "Единой России", до сих пор возникают ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения остаются, из-за чего бойцы не могут получить доступ к деньгам, в том числе боевым выплатам.

Рабочая группа также предлагает установить порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди. Это касается даже записи на прием, так как сейчас право на внеочередное медицинское обслуживание по закону есть, но правил его оказания нет, то есть фактически ветераны получают медицинскую помощь в общем порядке.

Помимо этого, предлагается приравнять к членам семьи военнослужащего детей, достигших 18 лет и окончивших школу, - на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение. Как пояснил Андрей Турчак, сейчас эта категория детей остается без положенных социальных гарантий.

Также предлагается установить дополнительные гарантии и меры стимулирования для членов семей погибших участников СВО, если они планируют долгосрочные сбережения по программе негосударственной системы пенсионного обеспечения, а также отменить госпошлину за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования. Как рассказал секретарь Генсовета "Единой России", сейчас по таким договорам различные организации и органы власти массово передают Народному фронту технику, необходимую для военных и гуманитарных целей.

По просьбе рабочей группы Минцифры подготовило рекомендации для сотовых операторов о порядке подачи заявлений на приостановление услуг мобильной связи в период прохождения военной службы.

Андрей Турчак доложил президенту и о принятых в декабре законах, инициированных рабочей группой: о признании фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года; о наделении статусом социальных предпринимателей организации, трудоустраивающие ветеранов СВО; о первоочередном зачислении участников СВО и их детей в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов школьного аттестата и наличия договора целевого обучения; о гарантиях для членов семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели в СВО.

Рабочая группа была создана год назад распоряжением президента. Ее возглавил секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

"За этот период она помогла принять комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширить меры помощи семьям наших бойцов. Итоги работы группы за год подведем в январе", - заключил Андрей Турчак.

За год были разработаны законы об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Принят закон об отмене госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав участникам спецоперации и закон о праве на бесплатную юридическую помощь, а также о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. Установлено право на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца.

Совет Федерации одобрил инициативы рабочей группы по вопросам СВО о распространении на детей добровольцев и детей погибших участников спецоперации льготы на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря, о включении службы в армии в перечень индивидуальных достижений абитуриентов и расширении ветеранам СВО льгот при поступлении в вузы. В первом чтении Госдумой принят законопроект о приостановке трудовых договоров госслужащих на время военной службы. Кроме того, в первом чтении одобрен законопроект, распространяющий выплаты воспитателям погибших бойцов на все случаи с начала спецоперации.

В первом чтении принят законопроект, который предоставляет семьям экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе спецоперации, возможность воспользоваться положенной им единовременной социальной выплатой на приобретение или строительство жилья. Документ распространяет преимущественное право на получение жилищной выплаты для всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников ОВД (сейчас такая льгота положена только ветеранам Афганистана). Также внесены поправки о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами. Сейчас сделать это можно только по заявлению, поэтому часть выплаты приходит деньгами, а часть - в виде набора социальных услуг.

Законопроект рабочей группы по вопросам СВО о матпомощи работникам - участникам спецоперации также находится на рассмотрении нижней палаты парламента. Поправка дает право оказывать материальную помощь работникам, у которых приостановлен трудовой договор в связи с участием в специальной военной операции.