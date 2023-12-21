"Тольяттиазот" провел первый этап проекта "Планета ТОАЗиЯ"

"Тольяттиазот" провел первый этап масштабного профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ". В квесте на тему химии приняли участие 11 образовательных учреждений Тольятти. Программа приурочена к 45-летию предприятия.
Командам нужно было пройти 12 станций квеста, где их ждали задания на проверку знания таблицы Менделеева, химических формул, биографии великих ученых, истории города и "Тольяттиазота".
Параллельно с прохождением станций ученики и студенты наблюдали за опытами, тренировались играть в команде и отвечали на вопросы из научных телепередач и познавательных мультфильмов.
Членами жюри стали глава администрации Комсомольского района Тольятти Михаил Абросимов, и. о. заведующего кафедрой "Химическая технология и ресурсосбережение" Тольяттинского государственного университета Сергей Соков и директор по связям с общественностью ТОАЗа Ирина Филатова.
Победителем стала школа № 15 с результатом 95 баллов. Второе место заняла школа № 75, которая набрала 94 балла. Бронзовым призером с результатом 88 баллов стала школа № 25 поселка Поволжский. Тройку лидеров наградили спецпризами предприятия — наборами химических реагентов.
Проект "Планета ТОАЗиЯ" продлится пять месяцев. Итоги будут подведены в мае 2024 года, перед Днем химика. Впереди у команд новые соревнования: интеллектуальный брейн-ринг, научно-практическая работа, сочинение, видеоконкурс и участие в экологических акциях. На каждом этапе победителей ждут подарки. Главным призом станет мобильная химическая лаборатория.
"Проект "Планета ТОАЗиЯ" предполагает вовлечение школьников в мир большой химии в игровой форме. Школьники смогут не только проверить свои знания в химии, физике, истории, информатике и краеведении, но и узнать много новых фактов о городе и познакомиться с корпоративной культурой "Тольяттиазота". Соревновательная составляющая позволит мотивировать старшеклассников на изучение естественных наук вне школьной программы", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.