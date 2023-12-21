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Образование Общество

"Тольяттиазот" провел первый этап проекта "Планета ТОАЗиЯ"

ТОЛЬЯТТИ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" провел первый этап масштабного профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ". В квесте на тему химии приняли участие 11 образовательных учреждений Тольятти. Программа приурочена к 45-летию предприятия.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Командам нужно было пройти 12 станций квеста, где их ждали задания на проверку знания таблицы Менделеева, химических формул, биографии великих ученых, истории города и "Тольяттиазота".

Параллельно с прохождением станций ученики и студенты наблюдали за опытами, тренировались играть в команде и отвечали на вопросы из научных телепередач и познавательных мультфильмов.

Членами жюри стали глава администрации Комсомольского района Тольятти Михаил Абросимов, и. о. заведующего кафедрой "Химическая технология и ресурсосбережение" Тольяттинского государственного университета Сергей Соков и директор по связям с общественностью ТОАЗа Ирина Филатова.

Победителем стала школа № 15 с результатом 95 баллов. Второе место заняла школа № 75, которая набрала 94 балла. Бронзовым призером с результатом 88 баллов стала школа № 25 поселка Поволжский. Тройку лидеров наградили спецпризами предприятия — наборами химических реагентов.

Проект "Планета ТОАЗиЯ" продлится пять месяцев. Итоги будут подведены в мае 2024 года, перед Днем химика. Впереди у команд новые соревнования: интеллектуальный брейн-ринг, научно-практическая работа, сочинение, видеоконкурс и участие в экологических акциях. На каждом этапе победителей ждут подарки. Главным призом станет мобильная химическая лаборатория.

"Проект "Планета ТОАЗиЯ" предполагает вовлечение школьников в мир большой химии в игровой форме. Школьники смогут не только проверить свои знания в химии, физике, истории, информатике и краеведении, но и узнать много новых фактов о городе и познакомиться с корпоративной культурой "Тольяттиазота". Соревновательная составляющая позволит мотивировать старшеклассников на изучение естественных наук вне школьной программы", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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