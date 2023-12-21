Активисты Самарского отделения "Единой России" продолжают поддерживать бойцов в зоне СВО

Партийный актив и сторонники партии не только выезжают в новые регионы и помогают налаживать мирную жизнь, но и работают в тылу — делают все для поддержки тех, кто на фронте.

С самого начала СВО Артем К. из Самары принял для себя решение — максимально поддерживать своих земляков, тех, кто с оружием в руках ушел отстаивать отеческие рубежи.

Своими силами он закупает все необходимое и собирает посылки для 45 полка. Только в этом году член партии "Единая Россия" Железнодорожного района Самары Артем К. приобрел и передал "за ленточку" автомобиль "УАЗ" (в покупке ему помогали бойцы 45 полка), спальные мешки, берцы, генераторы для отопления.

Как рассказала, руководитель местной общественной приёмной партии Татьяна Миронова он сам отвозит гуманитарную помощь в зону СВО самарским бойцам. Сталкивается он и с опасностями — в марте этого года Артем при транспортировке груза "за ленточку" столкнулся с боевиками ВСУ.

"Чудом избежали гибели, но помогать нашим ребятам мы не бросим. Это мой долг, и Победа будет за нами", — говорит Артем.

Артем еще и многодетный отец — вместе с женой Верой он воспитывает четверых детей. Супруга поддерживает его во всем, связанном и с оказанием гуманитарной помощи. Недавно они отправили для солдат полсотни посылок, в которые вложили детские рисунки с пожеланиями мира и скорейшего возвращения.

Это не единственный пример помощи. За плечами секретаря первичной организации "Единой России", военного пенсионера Константина Красильникова — огромная общественная работа по сбору и доставке гумпомощи в зону СВО, а еще он передавал свой боевой опыт юным волонтерам, учил жителей города делать блиндажные свечи. Полгода назад Константин отправился на передовую служить по контракту.

Депутат Самарской губернской думы, а ныне заместитель комбата, участник СВО Дмитрий Холин рассказал, что самарцы на фронте обеспечены всем необходимым обмундированием, предметами личной гигиены, продовольствием. При этом они все равно очень ждут посылки из дома, потому что это не только помощь, но и символ того, что дома их ждут и ценят.

Из Самарской области продолжают направлять гуманитарную помощь: автомобили, спецтехнику, медикаменты, продукты и многое другое. Без помощи не остаются и жители новых регионов России. Более сотни гуманитарных конвоев ушло из 63-го региона "за ленточку" и в помощь жителям непокоренного Донбасса.