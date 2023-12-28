КуйбышевАзот помогает юным химикам

КуйбышевАзот подвел итоги стипендиального конкурса, в котором принимают участие талантливые школьники и студенты, активно занимающиеся изучением химии. Работа в этом направлении ведется в рамках благотворительных программ, которые носят имя Ивана Андреевича Красюка — первого генерального директора предприятия.

С 2011 года более 200 юных химиков стали участниками благотворительной стипендиальной программы — это школьники — победители олимпиад, участники научных конференций и форумов. В 2023 году ряды стипендиатов пополнили еще 22 ученика тольяттинских школ.

Стипендиальные программы ПАО "КуйбышевАзот" поддерживают талантливых и целеустремленных подростков, которые выбирают химию своей профессией. Успешное знание предмета уже позволило многим из них стать студентами престижных учебных заведений. В 2023 году 99% выпускников, сдавших ЕГЭ по химии, поступили в высшие учебные заведения на бюджетную форму обучения. 45% из них выбрали химические факультеты, 45% - медицинские, 5% - вузы общественного питания, 5% - агротехнические вузы. И в этом, прежде всего, заслуга преподавателей, сумевших привить своим ученикам любовь к предмету и желание развиваться, двигаться вперед.

География вузов, куда поступают выпускники — участники стипендиальной программы растет и ширится с каждым годом: Санкт-Петербург, Москва, Тольятти, Томск, Нижний Новгород, Саранск, Казань, Калининград, Омск и др.

Еще одно направление стипендиальной программы предприятия работает с 2009 года. За это время 189 талантливых студентов — химиков получили поддержку ПАО "КуйбышевАзот". В 2023 году победителями конкурса стали еще 10 студентов Тольяттинского химико-технологического колледжа, некоторые из которых уже связали свою трудовую карьеру с "КуйбышевАзотом", постигая азы профессии в группах целевой подготовки.

Только за последние пять лет стипендиальная поддержка юных химиков со стороны предприятия составила более 2 млн руб.

Программа расширяется благодаря именным стипендиям имени заслуженных ветеранов завода и партнеров. С 2020 года двум лучшим студентам Тольяттинского химико-технологического колледжа вручается именная стипендия Анатолия Аркадьевича Огаркова — члена Совета директоров ПАО "КуйбышевАзот", заслуженного химика РФ, почетного гражданина городского округа Тольятти, который получив это звание в 2020 году, направил денежное вознаграждение на выплаты талантливым студентам Тольяттинского химико-технологического колледжа.

В 2022 году была учреждена стипендия имени Виталия Васильевича Васильева — Почетного нефтехимика РФ, почетного химика РФ и заслуженного ветерана "КуйбышевАзота". Инициатором стипендии выступил его сын — Андрей Витальевич Васильев. В этом году три стипендиата стали обладателями премии.

В 2023 году к поощрению отличившихся школьников присоединился генеральный директор АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" Сергей Андреев, который учредил стипендию для двух юных химиков.

"Стипендиальные программы, которые на протяжении многих лет реализуются предприятием, помогают школьникам и студентам определиться с выбором профессии. Для ребят создаются условия, чтобы они развивались и получали финансовую поддержку, а для нас, как одного из крупных работодателей Самарской области, важно, чтобы выпускники школ, колледжей и университетов рассматривали свой родной город для построения профессиональной карьеры. ПАО "КуйбышевАзот" уделяет этому направлению своей деятельности самое пристальное внимание и работает в тесном контакте с учебными заведениями", — прокомментировала директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.