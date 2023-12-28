КуйбышевАзот помогает юным химикам

КуйбышевАзот подвел итоги стипендиального конкурса, в котором принимают участие талантливые школьники и студенты, активно занимающиеся изучением химии. Работа в этом направлении ведется в рамках благотворительных программ, которые носят имя Ивана Андреевича Красюка — первого генерального директора предприятия.
С 2011 года более 200 юных химиков стали участниками благотворительной стипендиальной программы — это школьники — победители олимпиад, участники научных конференций и форумов. В 2023 году ряды стипендиатов пополнили еще 22 ученика тольяттинских школ.
Стипендиальные программы ПАО "КуйбышевАзот" поддерживают талантливых и целеустремленных подростков, которые выбирают химию своей профессией. Успешное знание предмета уже позволило многим из них стать студентами престижных учебных заведений. В 2023 году 99% выпускников, сдавших ЕГЭ по химии, поступили в высшие учебные заведения на бюджетную форму обучения. 45% из них выбрали химические факультеты, 45% - медицинские, 5% - вузы общественного питания, 5% - агротехнические вузы. И в этом, прежде всего, заслуга преподавателей, сумевших привить своим ученикам любовь к предмету и желание развиваться, двигаться вперед.
География вузов, куда поступают выпускники — участники стипендиальной программы растет и ширится с каждым годом: Санкт-Петербург, Москва, Тольятти, Томск, Нижний Новгород, Саранск, Казань, Калининград, Омск и др.
Еще одно направление стипендиальной программы предприятия работает с 2009 года. За это время 189 талантливых студентов — химиков получили поддержку ПАО "КуйбышевАзот". В 2023 году победителями конкурса стали еще 10 студентов Тольяттинского химико-технологического колледжа, некоторые из которых уже связали свою трудовую карьеру с "КуйбышевАзотом", постигая азы профессии в группах целевой подготовки.
Только за последние пять лет стипендиальная поддержка юных химиков со стороны предприятия составила более 2 млн руб.
Программа расширяется благодаря именным стипендиям имени заслуженных ветеранов завода и партнеров. С 2020 года двум лучшим студентам Тольяттинского химико-технологического колледжа вручается именная стипендия Анатолия Аркадьевича Огаркова — члена Совета директоров ПАО "КуйбышевАзот", заслуженного химика РФ, почетного гражданина городского округа Тольятти, который получив это звание в 2020 году, направил денежное вознаграждение на выплаты талантливым студентам Тольяттинского химико-технологического колледжа.
В 2022 году была учреждена стипендия имени Виталия Васильевича Васильева — Почетного нефтехимика РФ, почетного химика РФ и заслуженного ветерана "КуйбышевАзота". Инициатором стипендии выступил его сын — Андрей Витальевич Васильев. В этом году три стипендиата стали обладателями премии.
В 2023 году к поощрению отличившихся школьников присоединился генеральный директор АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" Сергей Андреев, который учредил стипендию для двух юных химиков.
"Стипендиальные программы, которые на протяжении многих лет реализуются предприятием, помогают школьникам и студентам определиться с выбором профессии. Для ребят создаются условия, чтобы они развивались и получали финансовую поддержку, а для нас, как одного из крупных работодателей Самарской области, важно, чтобы выпускники школ, колледжей и университетов рассматривали свой родной город для построения профессиональной карьеры. ПАО "КуйбышевАзот" уделяет этому направлению своей деятельности самое пристальное внимание и работает в тесном контакте с учебными заведениями", — прокомментировала директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.