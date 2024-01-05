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Литература Культура

В Музее Модерна 7 января пройдут поэтические чтения "Таврическая, 25"

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 января в 16:00 в Музее Модерна пройдут поэтические чтения "Таврическая, 25" (6+).

Фото: министерство культуры Самарской области

В Рождество на выставке "Голубая роза" посетители обратятся к поэзии знаменитых символистов Константина Бальмонта, Андрея Белого и Валерия Брюсова. Первый из них — человек, который написал одноименное выставке и объединению символистов стихотворение "Голубая роза". Второй — огранил мыслью весь русский символизм. Третий — самый загадочный "темный маг" рубежа веков, вступивший в поэтические баталии со своим коллегой Андреем Белым.

Все желающие принять участие в чтениях могут принести книги Бальмонта, Белого и Брюсова — на мероприятии не будет приглашенных чтецов — чтецами будут участники встречи.

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