В Музее Модерна 7 января пройдут поэтические чтения "Таврическая, 25"

В воскресенье, 7 января в 16:00 в Музее Модерна пройдут поэтические чтения "Таврическая, 25" (6+).

В Рождество на выставке "Голубая роза" посетители обратятся к поэзии знаменитых символистов Константина Бальмонта, Андрея Белого и Валерия Брюсова. Первый из них — человек, который написал одноименное выставке и объединению символистов стихотворение "Голубая роза". Второй — огранил мыслью весь русский символизм. Третий — самый загадочный "темный маг" рубежа веков, вступивший в поэтические баталии со своим коллегой Андреем Белым.

Все желающие принять участие в чтениях могут принести книги Бальмонта, Белого и Брюсова — на мероприятии не будет приглашенных чтецов — чтецами будут участники встречи.